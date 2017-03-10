По следам напечатанного...

Это отзыв на статью "Мой Билайн", напечатанную в "Листке", в №4.

Прежде чем послать статью в "Листок", я ту же информацию изложил в обращении к министру нашему МВД, которому было, видимо, поручено проработать этот вопрос. С его слов я понял, что я пользовался якобы услугами Билайна, за что с меня ежедневно снимают небольшую сумму. Также ежедневно снимают за Интернет. И что с того, что в моем телефоне Интернета не было никогда и нет! И вообще, вам нужно обращаться в защиту потребителя. Но в разговоре с ним промелькнуло, что Билайн предоставляет клиентам услуги и, если клиент молчит, значит согласен. Значит, можно его "доить". Как результат моего обращения, получена отписка, что в результате проверки "по вашему обращению проверкой нарушений не обнаружено". Наши правоохранители работают в поте лица, но не на наведение порядка с жульем, а на отписки, которых у меня собралось по прошлым делам - чемодан.

Билайн преступно нарушает пункт договора, согласно которому он по запросу клиента ОБЯЗАН предоставить отчет пяти последних платных услуг. Однако, сколько ни обращайся в Билайн со срочным контролем - ответа нет. Хотя при обращении говорят: "Ваша заявка принята. Ждите SMS-сообщения". Сколько ждать? Год? Два? Десять? Плевали они на этот контроль, что позволяет Билайну нагло обирать клиентов. А это уже уголовно наказуемо, но об этом знать не желает наша полиция.

В течение месяца с 23.12.16 я четыре раза пополнял баланс на 100 рублей, в течение суток-двух на телефоне пусто, да еще, как правило, 1,5 рубля должен. В течение месяца с этой Sim-карты ни одного звонка я не делал. Мало того, положив очередные 100 рублей 30 января 2017 года я, придя домой, вытащил из телефона Sim-карту, а через три дня, вставив ее обратно, обнаружил, что опять 1,5 рубля должен.

Я ведь далеко не один такой. Мой знакомый, имея на балансе телефона более ста рублей, положил еще 1 000 рублей. Через две недели проверяем баланс, на остатке 173 рубля. Деду за 80 лет, возмущен до предела. Говорит, что за прошлый год на баланс положил три тысячи рублей, звонит он очень мало, в основном только мне. Задолбал, говорит, этот Билайн.

Билайн нашел кормушку, да без дна. Сейчас многие для удобства на телефон кидают побольше денег, и каждый раз выскакивают новые викторины, при каждом включении новые: "Вы положили на телефон 100 р. Неужели вам не нужны 15000 р. Жмите "Да", жмите, жмите... (или не жмите - это услуга, а за услугу надо платить, платить, платить...)

В январе повторно обратился в полицию - посмотрим, что ответят, по получению информирую "Листок".

Друзья бараны! Сам баран я,

Хоть не хочу им быть.

В барана превратят любого

Достаточно в Билайн вступить!

И будет тот Билайн с тебя

Живого драть три шкуры.

И с викториной, хамелеоном

Услуг в пучину попадешь.

Да сверху Интернет навалят,

Чего с того, что в телефоне

Твоем не ночевал он.

Ведь ты, баран, молчишь.

Молчанье - знак согласья.

Клыков ты не имеешь

И ты не страшен никому.

Тебя дерут, а ты балдеешь,

Что прокурор или закон

Ложил он на того и на другого,

Что срочный тот контроль

Да по фигу Билайну он.

Весна уже на дворе

И ты без шкур походишь.

Сейчас включаю телефон с другой Sim-картой, проверить баланс, на телефоне высвечивается гудок: "Монстры в твоей голове - Ваш Билайн".

Может действительно?! И чего тогда дергаться?

Старосельцев