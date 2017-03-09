Федор Ваганов провел одиночный пикет у здания Министерства здравоохранения РА

Федор Ваганов провел одиночный пикет у здания Министерства здравоохранения Республики Алтай. Как рассказал редакции мужчина, он несогласен с действиями директора автобазы Медавтотранс, который оказывает давление на Ф.Ваганова и вынуждает его уволиться. Сейчас руководство предприятия уменьшило ставку некоторых водителей, в числе которых и Федор Ваганов, в связи с этим значительно снизилась зарплата.

"Я буду выходить на митинги ежедневно, пока министр не примет мер по отстранения от власти руководства автобазы. Сейчас на меня собираются какие-то непонятные докладные под надуманными предлогами и по этому поводу я планирую обратиться в суд. Помимо этого, мне несколько раз угрожали физической расправой и я хочу сказать, что если со мной что-то случится, к этому причастна администрация Медавтотранса", - рассказал Федор Ваганов.

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Конфликт с руководством возник после публикации в "Листке" статьи "Круговорот жулья в природе".