БОЛЬШИЕ СЕРДЦА

Да, есть в Горно-Алтайске Фонд взаимопомощи с красивым и волнующим названием "Большие сердца", и люди, которые там работают, действительно обладают большими отзывчивыми сердцами, всегда готовы прийти на помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Так поможем вместе: многодетным, нуждающимся семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Не проходите мимо, ведь у Вас БОЛЬШИЕ СЕРДЦА …

И хороших, добрых людей на свете гораздо больше, чем злых и недалеких, поэтому не лишним будет напечатать здесь обращение этого фонда ко всем людям: "Добрый вечер всем! В последнее время к нам в фонд стало обращаться много нуждающихся семей с районов республики с различными просьбами о помощи, чем можем, помогаем. Вот история одной семьи, которая проживает в Шебалино. Мама Марина одна с 4-мя детьми, семья - бывшие погорельцы, когда сгорел дом, проживали в Алтайском крае, после пожара мыкались по квартирам, дальняя родственница предоставила временное жильё в с. Шебалино, Марина устроилась там в местный магазинчик, перебивались как могли, но сейчас этот магазин закрылся, и она осталась без работы, соцзащита помочь не может, так как у семьи нет постоянной прописки. Сейчас уже собрали им вещевую помощь.

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Друзья! Давайте соберём продуктовую корзину, кто муки, кто масла, кто чая, поддержим семью в трудной жизненной ситуации! Может, кто-то в Шебалино сможет поделиться дровами? Кто может оказать помощь семье, пишите…Спасибо всем за доброе участие!"

Вот такое обращение, и сколько же людей на этот призыв откликнулись, и это говорит как раз о доброте наших людей, которые не могут пройти мимо чужой беды, всегда готовы прийти на помощь. Тогда я задаю главный вопрос:

- Вашу деятельность ведь нельзя назвать предпринимательской?

- Нет, конечно, никаких продаж мы не производим.

- А как вообще у вас возникла эта мысль открыть такой фонд?

- Случилось так, что у меня погорели соседи, мать с двумя детьми, и я написала в "Одноклассниках" просьбу о помощи, откликнулось очень много людей, вещей было даже больше, чем нужно, и мне эта соседка Лена вдруг сказала: "Наташа, а куда девать остальные вещи? Их так много…" Ну и решили завести свою страничку, чтобы то, что не нужно, могло найти себе других хозяев, так и пошло… В июле было уже два года нашего существования, пока неофициального, и только 21 апреля 2016 года мы смогли зарегистрироваться.

- Скажите, поскольку Ваш офис и место проживания Майма, то и поле деятельности тоже там?

- Нет, мы работаем по всей республике: Горно-Алтайск полностью, проводили елку благотворительную, так были ребятишки и из Алферова, и из Маймы, и из Кызыл-Озека, да отовсюду… Даже в Березовку Алтайского края ездили поздравляли ребятишек из малообеспеченных семей по просьбе родителей…

- А сколько вообще у вас людей работает?

- У нас два учредителя фонда: я, Наталья Геннадьевна Калачикова, и мой муж, Виталий Георгиевич Арефиев; в попечительском Совете три человека, Евгения, она все время проводит мастер-классы, и еще одна семья, которые тоже заинтересовались нашей деятельностью. Горожане хорошо помогают вещами, продуктами, потому что нуждающихся много и все может сгодиться. Перед Новым годом собирали конфеты, так их везли буквально коробками, отзывчивых людей ведь немало… Также везли много фруктов: мандарины, апельсины, яблоки, бананы.

- Где вы проводили благотворительные елки?

- Их было две, и обе в Национальной библиотеке, в 11 часов утра и в час дня, были и сценарии, все, как положено. Я обратилась с вопросом, что нужна помощь, по Интернету, и пришло много откликов. Были разные персонажи сказочные: Кикимора, Леший, Дед Мороз со Снегурочкой, костюмы шили, у нас швея есть, так что все было очень красочно и интересно…

- Скажите, а кто придумал такое прекрасное название "Большие сердца"?

- Если сказать честно, то его я придумала. Давно уже у нас была страничка в "Одноклассниках", и она так называлась, решили ничего не менять, так и осталось…

- Очень хорошее название, и деятельность тоже очень важная и нужная, наверное, у вас, действительно, большие сердца, раз вас хватает на заботу и помощь, наверное, не только материальную, но и на психологическую, душевную тоже…

- Да, и душевной, пожалуй, больше, но она ведь тоже очень нужна… Например, в феврале мы показывали театрализованное представление под окнами детской больницы, нам привезли хорошие костюмы из Турочака, медведя, других зверушек. Это надо было видеть, как дети облепили все окна, и даже врачи и медперсонал, потому что в больнице был карантин, но мы вот так придумали выйти из положения, а для ребятишек это, конечно, было счастьем… Было много хороших отзывов, и мы решили, что будем проводить подобного рода представления ежемесячно и назовем их "Смехотерапия", может, это поможет кому-то из детей быстрее выздороветь. Карантин снимут, у нас там в больнице есть два клоуна, они ходят по палатам веселят ребятишек, обратились к волонтерам за помощью деньгами, чтобы купить цветные карандаши, бумагу для лежащих там детей, стараемся как-то разнообразить их досуг… Мне очень нравится всем этим заниматься, заботиться о тех, кто нуждается в помощи, а иначе для чего жить?

Хочется привести здесь один из отзывов:

«Ну вот и состоялось наше первое костюмированное представление под окнами детской больницы. Всё прошло на отлично! Детки все "прилипли" к окнам и были в восторге. Выражаем благодарность всем, кто нашёл время и принял активное участие в данном мероприятии. Отдельное спасибо клоунам с праздничного агентства "Рыжий АП", семье Паутовых - мама Оля приехала с детьми с Викой и Лёшей, Данилу Тамело (нашему чемпиону), приехал поддержать ребятишек с братиком и с мамой, конечно же, огромное спасибо Олесе, которая привезла костюм Медведя и Салли, а ещё сделала самый главный сюрприз для Маши - привезла с Турочака её маму! Спасибо рукодельнице Жене - передала игрушки ручной работы, спасибо девчонкам, кто помог финансово (были куплены фрукты, йогурты, вкусняшки, надуто гелием 12 шаров) Всем, всем ОГРОМНЕЙШЕЕ человеческое спасибо! Всё, решено! Мероприятия " Смехотерапия" будут проводится ежемесячно».

- У вас есть свои дети?

- Сейчас у нас один ребенок, девочка, первоклассница, был еще сын, но он умер от онкологии, может, еще и это подвигло на такой вот вид деятельности, кто знает?

- Вы работаете полный рабочий день?

- До одиннадцати вечера, а так и у меня, и у мужа еще есть постоянная работа, я работаю продавцом, муж - таксистом. А за эту благотворительную деятельность нам никто не платит, но жить же на что-то надо, вот и работаем, а если душа требует еще чего-то, то вот и решили делиться своей заботой с чужими детьми, хотя ведь чужих детей не бывает, и сердца хватит на всех…

- А еще чем вы занимаетесь?

- Помощью тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, пожар там или подтопление… Может, слышали, что в поселке Катунь (недалеко от села Ая) перед Новым Годом пропала женщина, у нее осталось четверо ребятишек, сейчас они с бабушкой, вот им помогаем… Продукты отвозили, дровами помогаем через других людей, стараемся, как можем, облегчить им жизнь. Недавно в республику из-за случившегося пожара (а жили они в Алтайском крае) переехала семья с четырьмя детьми, у них не осталось ничего, тоже собираем для них продукты, предметы домашнего обихода, ни от какой помощи не отказываемся. Зарплату мы не получаем, как я уже сказала, но есть в планах, как можно было бы нашему Фонду зарабатывать, но пока это только в планах, к сожалению, над этим еще надо работать и работать…

А вот еще один пример: полицейские Республики Алтай оказали помощь семье из Турочакского района, которая пострадала в результате пожара.

В селе Турочак в результате неосторожного обращения с бытовым газом произошло возгорание дома, в котором проживала семья Комиссаровых из 11 человек, восемь из них несовершеннолетние дети. В результате пожара дом выгорел полностью и восстановлению не подлежит. В регионе был объявлен сбор средств и вещей, все желающие могли оказать помощь погорельцам.

По инициативе руководства МВД по Республике Алтай среди полицейских был организован сбор денежных средств и предметов первой необходимости для многодетной семьи. Денежные средства, а также теплая одежда и обувь для детей были переданы сотрудниками полиции пострадавшим.

Это случилось 14 января… На момент возгорания в доме находилось 11 человек - отец, мать, восемь детей и бабушка. На кухне, где топилась печь, бабушка оступилась и, падая, задела газовый баллон, подключенный к плите. Баллон опрокинулся на пол, гибкая подводка оборвалась, газ стал распространяться по кухне и, достигнув топящейся печи, загорелся. Пожарным удалось отстоять каркас дома, надворные постройки и соседний жилой дом. В результате пожара никто не погиб, четверо членов семьи получили ожоги и были доставлены в Турочакскую районную больницу. Однако многодетная семья лишилась почти всего имущества и жилья…

Очень трагическая история, но если взяться всем миром, то все можно преодолеть! В итоге дом семье был куплен, и жизнь продолжается… Правда, некоторые члены семьи еще в больнице, и им будет нужна длительная реабилитация, но самое страшное все-таки позади…

Да, дел интересных и полезных у Фонда большое множество, например, в сентябре организовывали праздник семейный "Дорогою добра", проводили платные мастер-классы, в которых принимали участие разные магазины, за счет собранных средств сумели помочь собрать 35 ребятишек в школу. В декаду инвалидов проводили мастер-класс для коррекционной школы города. Трудно этому фонду в том плане, что нет у них помещения под склад вещей, которые сейчас и хранить-то негде, поэтому часто случается нуждающихся отправлять самих по адресам, где находятся эти вещи, а то сарай, холодный домик в ограде не очень подходящие места для хранения, как раз там вещи могут потерять весь вид, а то даже и совсем испортиться. Мало удается общаться с Администрацией города и с соцзащитой, хотя бывают подчас от них и какие-то благодарности, похвалы за их работу, это приятно, конечно.

Но, по мнению Натальи, это не главное… А главное, когда сам знаешь, что твое дело нужно людям и даже помогает выживать в этом тяжелом мире…

Ваша Татьяна Колосова

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