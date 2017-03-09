«Если строят - значит, это законно?»

Внимательные горожане заметили, что с недавних пор (буквально с неделю) в районе ТЦ "Турист" и школы №9 появился строительный забор. Никаких опознавательных знаков на нем нет - ни сведений о застройщике, ни информации о возводимом объекте. При этом жители верхних этажей близстоящего дома рассказывают, что за забором уже вырыли котлован.

В редакцию "Листка" обратилась представительница родительского комитета одного из классов начальной школы Светлана Богомолова. Вот что она рассказала.

- 27 февраля под окнами школы, где учится в том числе и мой ребенок, было развернуто строительство неизвестного нам объекта, территория, где раньше располагалась клумба, обнесена высоким забором. Паспорта объекта нет.

Окольными путями мы выяснили, что это вроде как будет двухэтажное офисное здание. Мы почему волнуемся - стройка вплотную прилегает к забору школы со стороны пожарной лестницы. Подъехать туда теперь невозможно, только со стороны столовой, она находится в полуподвальном помещении, а на первом этаже занимаются дети... То есть, в случае чего (не дай бог, конечно) свободный доступ к пожарной лестнице ограничен. Сейчас стройка началась, и поскольку здание нашей школы - не типовое, а приспособленное, там и так на первом этаже освещение классов не соответствует норме, сейчас же естественное освещение еще меньше, чуть ли не к нулю сводится. Дочь вчера жаловалась на головную боль - запах солярки от работающей техники проникает в классы, дышать детям нечем...

По словам директора школы, руководство учебного заведения в курсе строительства, вроде бы у них все нормы соблюдены. Мы сомневаемся и мы против. Сейчас начнет теплеть, а детям окна не открыть - пыль и грязь с улицы полетят в классы.

Родительский комитет написал заявление в прокуратуру, но когда я его отнесла, мне в прокуратуре сказали: "Знаете, если строят, значит, это законно". Интересная логика, ведь прокуратура обязана проверить законность застройки. Но мне там предложили написать заявление в администрацию города - мол, пусть администрация ответит вам. Но зачем я буду выполнять работу прокуратуры?

Надо отметить, что мы все же звонили в администрацию. По их словам, еще в 2014 году выдано разрешение на строительство этого объекта Виктором Облогиным. Два с лишним года никто ничего не делал, сейчас то ли сроки поджимают, что так рьяно взялись за дело... Как говорят в школе, территория эта принадлежит Агаркову.

Обращение в республиканский Роспотребнадзор ничего не дало - нам пояснили, что сейчас это ведомство не участвует в решении подобных вопросов, их в известность не ставят - решили что-то построить возле школы и им все равно, хорошо будет детям или нет...

Соб. инф.

Фото Инны Жулаевой

В редакции есть данные обратившейся, копия обращения в прокуратуру и подписи 36 родителей.