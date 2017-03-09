Сотовые телефоны - это хорошо или плохо?

В настоящее время практически все население пользуется сотовыми телефонами. Но мало кто знает, как работают эти устройства. А производители телефонов тоже не слишком распространяются, ка кони влияют на наше здоровье. Я тоже не специалист в этой области, у меня нет специальной лаборатории. Простов молодости я был радиолюбителем, читал радиожурналы и другую литературу, изготавливал простые радиомодели, короче, немного постиг азы этой науки.

От природы будучи в меру любопытным, я сразу же обратил внимание, что разговаривать по сотовому телефону можно в помещении, при этом менять положение на 360 градусов, сидя. Лежа, хоть вверх ногами, при этом связь не теряется. Поначалу мне думалось, что в городе много ретрансляторов, и все они работают в одном режиме. Как ни крутись, сигнал с одной станции переходит на другую, и так далее. Но в сельской местности всего один ретранслятор, а связь все та же, с любого положения.

Как бывший радиолюбитель я хочу рассказать читателям вкратце, как работают сотовые телефоны. Но сначала - небольшой экскурс в историю. Примерно начало ХХ века. В скором времени, как только изобрели электричество, ученые научились при помощи электроэнергии создавать любые звуки. Тогда-то и появилось понятие звуковая частота. Звуковой частоту принято считать низкой, и распространяется она всего на несколько сот метров, а эхо в горах - это ее отражение.

После изобретения радио наука не стояла на месте, вскоре были изобретены передающие и приемные устройства. Ученые заметили, что если частоту увеличить, то она по сравнению со звуковой распространяется дальше.

Вот тогда появились первые высокочастотные генераторы и приемные устройства. Они были большими, громоздкими. Как передается любой звук? Сначала он подается на мембрану микрофона,, преобразуется в низкочастотные электрические колебания, усиливается при помощи усилителя низкой частоты. Далее попадает на высокочастотный генератор (чем он мощнее. Тем дальше идут его колебания - волны).

Старожилы, наверное, помнят, какими были первые приемники. Примерно как старые небольшие телевизоры, только вместо экрана впереди шкала, где были отмечены длинные волны, средние и УКВ. Волнами УКВ почти не пользовались. Передатчики были только промышленные (государственные радиовещательные станции) и официально не у многих радиолюбителей.

Комбинированные приемопередающие устройства (рации) были сравнительно большими. Их носили за плечами как ранцы. Они были у геологов, военных, может, еще у кого-то (редко). В полевых услвоиях, чтобы воспользоваться этой рацией, нужно было подсоединить какие-то провода, подвесить антенну. При приеме в ней что-то шумело, трещало и щелкало. Все это ушло в прошлое. Сейчас приемопередающими приборами (сотовыми телефонами) может пользоваться каждый, кто его приобрел.

Зарегистрировал сим-карту - и пожалуйста, разговаривай на здоровье. Я думаю, любой согласится, что сотовый телефон очень удобен. Выше я упоминал, что связь ранее была на длинных и средних волнах. Сейчас все приемопередающие устройства работают на ультракоротких волнах (УКВ). Эти волны как лучи солнца, только невидимые. Если бы они были видимы, мы бы сейчас не видели ни солнца, ни голубого неба, настолько их стало много. Но вернемся к сотовым телефонам. Не берусь утверждать.

Насколько сильно идет излучение от сотового телефона, но оно, безусловно, есть, и я стараюсь разговаривать по нему не больше минуты. В специализированных магазинах глаза разбегаются от того, какой сейчас выбор сотовых телефонов.

Но принцип у всех одинаковый. Если бы продавец мне сказал - вот телефон с экраном, он менее удобный, его излучение в сторону человека отсутствует, но разговаривать по нему можно только в одном положении по состоянии устойчивой связи, я бы, конечно, выбрал такой телефон. Далее продавец предлагал бы телефон с местной связью, но он работает с приставкой. Больше времени вы проводите дома или на работе.

Приставка - этот тот же сотовый телефон, только дистанционный. Он устанавливается на крыше дома, офиса или где угодно в другом месте. Его излучение направлено на ближайший ретранслятор и не создает вреда для человека.

От приставки в помещение или во двор по тонкому кабелю выводятся приемные устройства. В режиме местной связи передатчик сотового телефона работает очень слабо, его радиоволны действуют на несколько метров, достигая приемного устройства приставки. Пока это все мои фантазии. Но я надеюсь, что когда-нибудь будут более безопасные телефоны.

От автора. Все, что здесь написано, это лично мое мнение, и я не хочу кому-то навязывать мои идеи.

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