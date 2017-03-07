Юноши из Горно-Алтайска завоевали пять медалей на Первенстве СФО по рукопашному бою

С 3 по 5 марта в Новокузнецке прошло Первенство Сибирского Федерального Округа по рукопашному бою среди юношей, в котором приняли участие около 300 спортсменов из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Хакассия и Алтай. Нашу республику представляли спортсмены из города Горно-Алтайска, которые по итогам упорных поединков смогли завоевать пять медалей, информирует сайт мэрии Горно-Алтайска.

В возрастной группе 14-15 лет в весовой категории до 75 кг первое место занял учащийся Кадетской школы №4 Данил Запорожцев (клуб «Олимп»). А в возрастной группе 16-17 лет трое студентов Горно-Алтайского педагогического вошли в число призеров первенства. Илья Мережко (клуб «Олимп») стал победителем в весовой категории до 75 кг, а в весовой категории до 80 кг Сергей Лорей (клуб «Олимп») завоевал серебряную медаль, Даниил Каташев (клуб «Алып») стал бронзовым призером. В самой тяжелой весовой категории свыше 80 кг учащийся гимназии №3 Антон Беккер (клуб «Олимп») занял 2 место.

Победители Первенства СФО получили право принять участие в Первенстве России.

Участие наших спортсменов в Первенстве Сибирского Федерального округа состоялось благодаря помощи предпринимателей Османова Н.А, Кеберекова И.П.и Гончар М.В., а также родителей спортсменов.