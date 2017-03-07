В Горно-Алтайске пять человек подали заявки на праймериз "Единой России"

Первые пять человек заявились на праймериз «Единой России» по выборам нового состава Горно-Алтайского горсовета. В их числе — действующий депутат, журналист, молодогвардеец, предприниматель и учитель, рассказывает ИА "Банкфакс".

Как следует из сообщения с офсайта реготделения «партии власти» в Республике Алтай, все кандидатуры были рассмотрены 6 марта на заседании оргкомитета. Заявление и пакет документов подали председатель городского совета депутатов Юрий Нечаев, главный редактор газеты «Вестник Горно-Алтайска» Алексей Ивашкин, гендиректор ООО «Солнечная энергия» Андрей Ялбаков, руководитель реготделения «Молодой гвардии» Роман Гордеев и преподаватель республиканской гимназии им. В.К. Плакаса Иван Караченцев.

Заявиться на праймериз могут как члены и сторонники «Единой России», так и беспартийные. Для выдвижения необходимо в срок до 27 апреля подать личное заявление, а также паспорт, документ об образовании и справку об отсутствии судимости. Единый день предварительного голосования назначен на 28 мая. Выборы депутатов Горно-Алтайского городского совета состоятся 10 сентября. В состав представительного органа будет избран 21 человек, 10 из которых на одномандатных округах, 11 – по партийным спискам.

Напомним, аналогичная процедура запущена в Алтайском крае по выборам депутатов Барнаульской гордумы. Пока известно лишь о трех выдвиженцах, зарегистрированных в качестве участников праймериз.

10 сентября в Республике Алтай также пройдут выборы глав Усть-Мунинского, Манжерокского, Чепошского, Онгудайского и Ининского сельских поселений, депутатов Усть-Мунинского, Манжерокского, Артыбашского, Курмач-Байгольского, Чепошского, Актельского, Усть-Канского сельских советов. Кроме того, в Майминском сельском поселении по двум округам состоятся дополнительные выборы, а в Талицком сельском поселении пройдут повторные выборы депутата.