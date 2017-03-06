Мошенник из Горно-Алтайска обманул сразу два предприятия

В дежурную часть полиции с заявлением обратилась 38-летняя жительница Горно-Алтайска, работающая бухгалтером в обществе с ограниченной ответственностью, которая сообщила, что неизвестный мужчина путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства, принадлежащие предприятию. Как говорится на сайте МВД по РА, в общество с ограниченной ответственностью, занимающееся продажей ГСМ, позвонил неизвестный и представившись менеджером одной из фирм г. Барнаула, предложил приобрести бензин по оптовой цене. Сотрудники предприятия согласились с условиями продавца и приняли предложение.

На следующий день злоумышленник позвонил бухгалтеру и сообщил, что топливо доставлено на одну из автозаправочных станций, но отгрузка бензина производится не будет пока на счет не поступит оплата. Согласно ранее достигнутой договоренности расчет должен был производится с водителем бензовоза, но «лже-менеджер» сообщил, что не доверяет сотрудникам работающим по найму и предложил перевести денежные средства в сумме 200 000 рублей на его банковскую карту. Получив перевод, злоумышленник отключил телефон, и связаться с ним больше не удалось. В тоже время на автозаправочную станцию подъехал бензовоз, водитель которого пояснил, что доставил заказ, но сливать топливо будет только после получения расчета.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации бухгалтер организации вызвала сотрудников полиции.

В ходе разбирательства полицейскими установлено, что неизвестное лицо, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью г. Горно-Алтайска, позвонил в одну из фирм г. Барнаула и сделал заказ на поставку топлива, а в Горно-Алтайске злоумышленник получил денежные средства за доставленное топливо, таким образом ему удалось обмануть сотрудников двух организаций.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.