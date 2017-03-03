71-летней пенсионерке грозит до пяти лет за забытые деньги

Сотрудниками отдела МВД России по Горно-Алтайску установлена личность горожанки, похитившей денежные средства забытые мужчиной в банкомате. В январе 2017 года в дежурную часть полиции с заявлением обратился житель республиканской столицы, который сообщил, что неизвестные лица в помещении банкомата расположенного в павильоне одной из остановок общественного транспорта, похитили забытые им денежные средства в сумме 20 000 рублей, рассказывает сайт МВД по РА.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к совершению кражи 71-летней местной жительницы. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном.

Пенсионерка пояснила, что находясь на остановке общественного транспорта, увидела лежащие на банкомате денежные средства, забытые одним из посетителей и решила забрать их себе. Часть денег пожилая женщина потратила на личные нужды, а оставшуюся часть положила в банк на депозит.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.