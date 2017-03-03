Благотворительную акцию по сбору вещей проведут в Горно-Алтайске

В воскресенье, 5 марта, волонтеры Молодежного центра Горно-Алтайска проведут благотворительную акцию «Сбор вещей» для малообеспеченных и многодетных семей. Горожан просят принести вещи, игрушки, книги, канцелярские товары, бытовые приборы и другие необходимые в быту принадлежности, говорится на сайте правительства РА.

Автобус для приема вещей будет стоять в шести районах города в разное время:

пр. Коммунистический, 147 – с 11.30 до 12.00 (с торца дома);

пр. Коммунистический, 176/2 – с 12.05 до 12.35 (стоянка у магазина «Юлия»);

ул. Алтайская,3 – с 12.45 до 13.15;

ул. Ленина, 195 – с 13.30 до 14.00 (с торца дома);

ул. Чаптынова, 28 – с 14.10 до 14.40 (с торца дома на стоянке);

пр. Коммунистический, 29 – с 14.45 до 15. 15 (во дворе 9-этажного дома).