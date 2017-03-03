В Горно-Алтайске у домашней кошки обнаружено бешенство

На территории Горно-Алтайска и Майминского района за две прошедших недели зарегистрировано два случая бешенства у животных. 28 февраля сотрудникам Роспотребнадзора сообщили, что на территории Горно-Алтайска у домашней кошки обнаружен вирус бешенства. 15 февраля владельцы кошки заметили странные симптомы у питомца: нехарактерное мяуканье и бешеный взгляд, впоследствии кошка не могла вставать на ноги. При вызове сотрудников ветеринарной службы животному поставлен предварительный диагноз: бешенство. Животное умерщвлено.

В очаге срочно приняты все противоэпидемические профилактические мероприятия, все контактировавшие с больной бешенством кошкой получают специфическое антирабическое лечение (постэкпозиционную профилактику). Наличие вируса бешенства у животного подтверждено лабораторно.

Вирус бешенства также обнаружен у лисы, убитой в ночь на 27 февраля 2017 г., хозяином пасеки в урочище «Колбачак» в 3-х километрах от с.Алферово Майминского района.

В целях предупреждения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона, по инициативе Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 2 мартагода в администрации Майминского района проведено заседание штаба по профилактике бешенства. 1 марта проведено внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии в администрации города Горно-Алтайск». В ходе совещаний представители Роспотребнадзора отметили, что за 2016 год в медицинские учреждения республики обратились за помощью 671 человек, пострадавших от укусов животных, в том числе 283 ребенка. За два месяца текущего года пострадали от укусов животных в регионе 73 человека, в том числе 21 ребенок. Наибольшее количество пострадавших регистрируется в Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском, Онгудайском, Турочакском и Усть-Коксинском районах.

Чтобы не допустить тяжелых последствий нападения собак на людей и сократить количество укусов, каждый владелец собаки должен нести ответственность за свое животное, содержать собаку в соответствии с правилами благоустройства города. "Правила благоустройства, содержания и уборки территории" содержат целый раздел, посвященный содержанию собак. Однако зачастую «Правила» не соблюдаются ни администрациями, ни владельцами собак. До сих пор в муниципальных образованиях не организованы площадки для выгула собак, владельцы собак, не соблюдающие правила, допускающие нападение собак на соседей и просто прохожих, к административной ответственности не привлекаются.

В ходе прошедших совещаний определен перечень профилактических мероприятий против бешенства, одно из которых направлено на отлов безнадзорных животных, так как именно безнадзорные собаки и кошки часто подвержены вирусу бешенства и способны напасть на жителей и гостей республики, подвергая риску заражения бешенством. Известно, что для животных не существует территориальных границ, поэтому мероприятия будут проводиться на территории всего региона. К настоящему моменту Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай в г.Горно-Алтайске вакцинировано 431 собак, 349 кошек. Отловлено 182 безнадзорных животных. В Майминском районе вакцинировано 419 собак и 131 кошка. Отловлено 51 безнадзорное животное.

Уважаемые жители и гости Республики Алтай. В связи с регистрацией бешенства в городе и Майминском районе, в случае обнаружения павших животных, подозрения на заболевание бешенством животных, необходимо незамедлительно сообщать об этом в Республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных (телефоны 6-43-62, 6-46-04). В период карантина по бешенству, который будет объявлен в ближайшее время, запрещается выгульное содержание животных. Всех невакцинированных животных нужно привить от бешенства, прививку можно получить бесплатно по адресу улица Заводская, 1 (часы работы в будни с 8:00 до 18:00, в выходные — с 9:00 до 13:00).