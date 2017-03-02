В Национальном музее назревает бунт в связи со сменой руководства

Вчера, 1 марта, по окончании рабочего времени директор Национального музея Римма Еркинова была приглашена в кабинет Министра культуры Эжера Малчинова, где он расторг с ней трудовой договор без объяснения причин.

Любопытно, что срок предыдущего договора с Р.Еркиновой закончился 28 февраля. В этот же день с нею был заключен новый договор, который был расторгнут уже через день.

Известно, что коллектив музея, обеспокоенный смутными слухами об увольнении Риммы Еркиновой, в середине февраля обратился к исполняющей обязанности главы республики Наталье Екеевой и та заверила, что никаких изменений в Национальном музее не будет. И вот такой поворот.

По тем же слухам, увольнение Р.Еркиновой - это личная инициатива главы РА Александра Бердникова, который хочет пристроить на место директора музея одного из своих бывших сослуживцев по Министерству внутренних дел. Вот только почему в музей, а не деканом химфака, например, или главным хирургом Республиканской больницы. Почему руководство региона считает, что человек не владеющей профессией, может руководить профессиональным коллективом? И почему людей считают таким вот быдлом, готовым проглотить все.

Если говорить о Римме Еркиновой, то это несомненно очень высокий профессионал, великолепный организатор, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Почти двадцать лет она занимала пост директора музея. Инициатива и масса организационных и творческих работ по реконструкции и строительству нового Национального музея принадлежала именно ей. Р.Еркинова восстановила многие объекты музея-усадьбы художника Г.И. Гуркина. Она выиграла грант президента России В.В.Путина по реконструкции этого комплекса.

Коллектив музея очень уважает и ценит своего директора и не собирается смириться с произволом власти и нарушением закона. Продуманы акции от обращения к общественности, Союзу музеев России, СМИ, президенту Владимиру Путину. И наконец, как крайние меры: проведение пикетов, голодовок и даже блокирование доступа неправедно назначенного директора на его рабочее место.

Соб.инф.