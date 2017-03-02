В Горно-Алтайске в ДТП погиб пешеход-иностранец

В феврале 2017 года в Горно-Алтайске в вечернее время в районе дома №54 по пр. Коммунистическому 20-летний местный житель, управляя автомобилем Ford Focus, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 21-летнего пешехода, которым оказался гражданин Республики Кыргызстан. В результате ДТП пешеход был доставлен в реанимационное отделение Республиканской больницы, где впоследствии от полученных травм скончался, говорится на сайте республиканской прокуратуры.

Уголовным законом за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре города.