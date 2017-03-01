"Давайте, мужики, сегодня шапки снимем..."

Митинг в память общественного деятеля, ученого Бориса Ефимовича Немцова, убитого два года назад в Москве, прошел 26 февраля возле памятника жертвам политических репрессий в районе бывшей гардинно-тюлевой фабрики (Гардинка) в Горно-Алтайске.

Старейшина республиканской политики Владимир Петров выступил первым и рассказал следующее: "Уважаемые участники памятного мероприятия, известный политик Борис Немцов в 90-е годы был одним из самых молодых депутатов Верховного Совета, проявляя активное участие в работе съездов, он был сразу замечен Ельциным и вошел в его круг близких, и через некоторое время был назначен губернатором Нижегородской области. Его работа также была замечена и он затем был переведен вице-премьером Правительства Российской Федерации. Я должен вспомнить и такой случай: когда Борис Николаевич съездил в Японию, вернулся и собрал окружение свое и сказал, что мы Курилы отдаем Японии, такое решение он принял. Борис Ефимович встал на колени - Борис Николаевич, не отдавай, иначе полностью будет перекрыта наша флотилия, восточный наш выход в море. Думаю, что Борис Николаевич изменил свое мнение после этого поступка Немцова. Тот был патриот России, и я думаю, что память о нем в наших сердцах сохранится на долгие годы. По Библии, покойник сегодня, в годовщину своей смерти, слышит нас, как и на 9-й, 40-й день, поэтому, Борис Ефимович, мы тебя помним, знаем, а память о тебе навсегда в наших сердцах".

Член Совета регионального отделения "Партии Народной Свободы" ("ПарНаС"), бывший преподаватель ГАГУ Татьяна

Данилова встречалась лично с Борисом Немцовым. Вот что она сказала:

- Не могу сказать, что мы были хорошо знакомы, просто встречались на съездах в 90-е годы. Здоровались, стояли рядом, есть фотография... Мы старались и хотели делать одно дело. Мы встречались в Москве не как личные знакомые, а как представители большого демократического движения в России. В то время надежда вернулась и мы верили, что это действительно свобода. Борис Ефимович был олицетворением тех настроений - красивый, кудрявый, свободный. Эти кудри ему все причесывали - мы не привыкли к политикам с таки ми кудрями... Я как-то читала высказывание его дяди, сожаление, он говорил, что Немцов был талантливым физиком, талантливым ученым, но в это время понадобились молодые свежие силы для перемен, на помощь к тем, кто пытался что-то изменить, делать реформы, поднимать и изменять страну после всех этих очередей, после той серости как-то пытаться превратить хотя бы, в какие-то яркие цвета одеть страну... Поэтому Борис Ефимович действительно был самым ярким воспоминанием и впечатлением того времени. Именно поэтому он и не вписался в эту серость и сумерки, которые наступают и надвигаются на Россию, буквально гасят сознание. Возможно, поэтому нас здесь - раз-два и обчелся. На самом деле, их гораздо больше - тех, кто сочувствует Борису Ефимовичу Немцову, кто проснувшись утром, включив телевизор или интернет, был потрясен этой грубой, страшной, неотвратимой новостью, хотя не ново, далеко не ново... Вот этот памятник, возле которого мы стоим - мы стоим тут неслучайно, потому что это - репрессии, это отражение того же. И пока у нас не изменится в стране... вот эти выстрелы в затылок, спину Немцову - это такие же выстрелы в затылок и спину когда-то, в советские годы. Я говорю не потому что была свидетелем - я говорю от имени маленького человечка, учителя литературы, который прочитал огромное количество книг про миллионные жертвы, про то, как те, кто стрелял в затылок, через некоторое время сами себя убивали... Как мой отец, когда ему было девять лет, залезал на дерево и кидал в Онгудайское НКВД куски хлеба, он сочувствовал и я сочувствую сейчас начальнику того Онгудайского НКВД, который после расстрела троек сам застрелился. А знаменитое зарубинское произведение "Щепка", которое рассказывает о том, как в Новосибирске застрелился один из карателей? Это ведь тоже были наши люди, и я им тоже глубоко сочувствую, потому что такое не проходит ни для кого даром, ни для той стороны, ни для этой... И мне бы хотелось, чтоб в политике такие яркие люди как Немцов оставались, чтобы прекратились у нас такого рода расстрелы. Это нужно как самой власти, которая, возможно, от страха или еще от каких причин, не понимает этого, что это невыгодно и стране, и им самим. Я так думаю и сейчас глубоко скорблю, потому что мы потеряли в России такого красивого и такого сильного, такого независимого человека.

Слово взял Павел Смирнов, член Совета регионального отделения "Партии Народной Свободы" ("ПарНаС"):

- Борис Ефимович был сопредседателем нашей партии, которая сейчас носит название "ПарНаС". "ПарНаС" берет свои корни от конституционных демократов, которые были в начале прошлого века... Борис Ефимович на своих деяниях не пиарился, он просто делал дело. Допустим, в качестве губернатора он принимал дорогу - как многие рассказывали, ставил стопку водки на капот "Волги " и ехал по дороге, которую нужно было принять. Если стопка расплескивалась - дорогу не принимал, ругался, снимал всех тех, кто пытался воровать на этом деле... В те годы Нижегородская область очень сильно поднялась, но мало кто об этом знает, потому что он не пиарил свою деятельность. Мы сейчас находимся здесь - это очень символичное место, памятник жертвам политических репрессий, и Борис Ефимович, по сути дела, такой же репрессированный. Это было абсолютно политическое убийство, заказчики которого официально так до сих пор не установлены, что также позор для нашей власти. Два года почти прошло с момента убийства, а о заказчиках ни слуху, ни духу. Тем не менее, на месте убийства Немцова существует и живет мемориал. Буквально за последний месяц там прошло пять зачисток с использованием полицаев, с использованием "Гормоста". Выкидывают все цветы, которые люди приносят на место его гибели, выкидывают его портреты, его цитаты, лампады, свечи. Однако мемориал живет и дело Немцова живет. Буквально через шесть часов каждый раз на этом месте уже находятся новые цветы, новые стихи и портреты, которые либо посвящены ему, либо как-то его касаются. Со своей стороны мы тоже пытаемся поддержать ту линию, которую проводил Борис Ефимович. Это был очень талантливый политик, он умел договариваться с разными людьми, в том числе с теми, кто конфликтовал друг с другом. Он мог объединить совершенно разные политические силы в одно движение, если имеется общий вектор развития. Это бл большой талант, который сейчас, к сожалению, мало кто может восполнить. Я думаю, что мы должны объявить в память о нем минуту молчания.

После минуты молчания выступил Сергей Михайлов, председатель республиканского отделения партии "ПарНаС":

- Наш сегодняшний митинг проходит на особом месте. В 1987 году здесь, на окраине Горно-Алтайска при производстве земляных работ были найдены останки людей, расстрелянных властями в 1930-е годы.

Ныне покойный поэт и журналист Виталий Бочкарёв, мой коллега, возглавлявший "Листок" несколько лет перед своей смертью, посвятил этому такие строки:

Пусть всё лежит как есть - не трогайте, не надо,

Оставьте до начальства, до властей,

Да заглушите этот к чёрту экскаватор -

Ведь докопались до людских костей!

Гоните ребятню: чего глазеть? - не в цирке,

Скелетов, вон, навален целый ряд,

И черепов оскал, и дырки на затылке -

Для пули из нагана в аккурат.

Какие войны тут? Их не было в помине,

Но черный год впечатал жуткий след...

Давайте, мужики, сегодня шапки снимем

Над тайной, что молчала столько лет.

Никто нам и теперь не скажет поименно,

Над кем тут пулям хохоталось всласть.

Лишь будет наша боль бессменна и бессонна,

Чтоб память ни на миг не прервалась.

Те, кто убивал своих сограждан тогда, в 30-е годы, а главное, те, КТО ПРИКАЗЫВАЛ ОСУЩЕСТВИТЬ ЭТИ КАЗНИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ так и не предстали перед судом. Может быть, именно поэтому того государства, СССР, больше нет, оно распалось.

Исполнителей убийства Бориса Немцова сейчас судят. Что характерно, среди этих пятерых - бывшие российские военные из Чечни, а непосредственный исполнитель убийства - действующий на момент убийства лейтенант внутренних войск МВД России, заместитель командира батальона "Север" Заур Шарипович Дадаев.

А вот заказчики этого политического убийства, фактически, казни по политическим мотивам, до сих пор остаются безнаказанными.

Я убеждён, что такая безнаказанность смертельно опасна для будущего нашей страны, нашей России. Да, возможно, что люди, которые отдали приказ на расстрел Бориса Немцова, люди, которые три года назад развязали от имени нашей Родины уже не первую, а вторую агрессивную войну, предстанут за свои преступления не перед российским, а перед международным судом! Предстанут подобно представшим перед Гаагским трибуналом руководителем бывшей Югославии. Только, боюсь, может случиться так, что в этом случае их будут в этом суде именовать руководителями БЫВШЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! Мне очень не хотелось бы этого.

Но Россия - великая страна! Я очень надеюсь, что у нас всех найдётся достаточно мужества, чтобы помочь прозреть большинству наших сограждан, чтобы добиться торжества справедливости не через 50 лет, а сейчас, при жизни нашего поколения, добиться, чтобы люди, отдавшие приказ о расстреле Бориса Немцова, люди, развязавшие российско-украинскую войну, предстали именно перед нашим, российским судом!

Собравшиеся зажгли лампадку в память о Борисе Немцове и в память о людях, расстрелянных здесь в 30-е годы прошлого века, и установили ее перед памятником жертв политических репрессий, у креста.

Подготовила Инна Жулаева

Фоторепортаж с митинга можно посмотреть здесь