«Почему всем на все наплевать?»

В газете "Листок", рубрика "Ситуация", я уже печаталась. Статья называлась "Его не волнует, где будет жить его сын".

После того, как 29 августа 2015 г. меня и детей выгнали на улицу с одной дамской сумочкой, хотя по закону мы не утратили права проживания в доме, убежало много воды и произошло много неприятных событий и хороших. После того, как я проиграла суды в республике, судья Малкова И.С. приняла неправильное решение отдав участок полностью моему бывшему мужу К., который был куплен в нашем совместном браке, и на котором и был построен дом под материнский капитал, 8*8, из лиственного бруса, мы иск подали в Верховный суд Республики Алтай, где судебное решение судьи Малковой оставили без изменения. Подали в кассацию - также оставили без изменения. Я была очень сильно огорчена.

Построив большой дом под материнский капитал, мы с детьми стали бомжами, а как же нотариальное обязательство, которое давал К.? Я очень просила господина Завьялова, чтобы сохранили наше имущество, дом. В доме были все личные вещи, стиральные машинки 2 шт., швейная машинка, новые раковины, унитаз итальянский, водяной насос, ведь в этом доме была пробита водяная скважина. В доме была вся наша одежда, которая пришла в непригодность. Весь абсолютно новый стройматериал, который я купила на свои личные деньги, деньги детей, друзей, приведен весь в непригодность. Аккуратно сложена в доме была стопка пенопласта, две стопки гипсоволокна, люстры, ламинат еще в коробках, абсолютно новый, печь металлическая, трубы, батареи радиаторные чугунные 6 шт. Все это сейчас лежит под открытым небом, отводы, столы, кухонный гарнитур. В общем все, начиная от вилок и ножей, заканчивая домом. Нет ничего.

Александр Завьялов в моем присутствии позвонил судье Малковой, которая ответила: "Дети без жилья не останутся". Итог - после ее неправильно принятого решения семья осталась на улице, мы стали бомжами.

Я стояла рассказывала свою грустную историю со слезами на глазах по телефону своей сестре, ко мне подошла женщина и сказала, что от моего рассказа у нее мурашки бегают по коже. Просила подождать и рассказать мою историю поподробнее. Я спросила: "Вы юрист?" Она ответила: "Да". Моя спасительница. Она написала жалобу в Верховный суд России в г.Москва. Верховный суд Москвы истребовал все материалы дела из наших судов и принял решение, что половина земельного участка принадлежит мне. Об этом нас оповестили СМС-сообщением, которое пришло в феврале. Рассмотрение нашего дела было назначено на 29 марта.

После того, как только получили СМС-сообщение, не без советов своего юриста К. начал варварски уничтожать дом и все имущество, которое там было, не предупредив об этом нас, очень подло. Дом ломали при помощи лома и бензопилы, просто шло разрушение его. Помогали в этом вандализме сотрудник МЧС Евгений С. и еще два мужика, личности мне их неизвестны, но есть фото, где они позируют фотографу и показывают свое мастерство - ломать дом моих детей. Мне позвонили соседи и сказали, что рушат наш дом. Я приехала на место преступления, я умоляла остановиться, на что Евгений мне ответил: "Смотри, а то балка тебе на башку упадет". Но мне в тот момент было все равно. Я побежала в Следственный комитет. Это разрушение началось 22-23-24 февраля 2016 года. Меня отфутболили в полицию. В полиции написано два заявления, но меры предприняты не были. Дежурная часть выезжала на место преступления, разбор временно приостановили, до следующего дня. Вандалы сказали, что их попросил хозяин К.. Какой он хозяин? Я и дети такие же хозяева этого дома, так как здесь вложены федеральные деньги материнского капитала.

К. в строительстве участия не принимал, работал сутки через трое. Сутки работал, трое суток пил пиво ведрами. Ему была сделана операция, пупочная грыжа, откуда она взялась, тяжелее руля никогда ничего не держал.

Когда строили гараж, этот доблестный сотрудник МЧС поехал пьяный на мопеде за очередной дозой пива, перевернулся и сломал ключицу. Гараж строили мой сын, я, моя сестра и брат. А теперь в этом гараже стоит машина, купленная за миллион. И гараж теперь, оказалось, тоже его, моего бывшего мужа. Эта стройка была на глазах соседей.

23 февраля разрушение дома было продолжено, я в очередной раз написала заявление в полицию, позже написала в прокуратуру. Просила прокурора города Куханова Ю. сохранить до суда наше с ребятишками имущество, но все проблемы нужно решать через суд. Но, а суд сделал грубую ошибку, и мы остались на улице. Где справедливость? Почему закон оказался на стороне вандала? Почему недочеловек рушит дом своего сына, а все наши внутренние органы ждут решения судов? Наши законы уже в корне нужно менять, они не работают для простых людей. Почему всем на все наплевать?

Ходила в Пенсионный фонд, мне ответили, что свое обязательство выполнили, а дальше трава не расти. Мне ответили так: "Что я должна сделать, сходить набить морду вашему мужу?" Равнодушие везде. По Интернету сделала сообщение в ВГТРК г.Москва, сюжет заинтересовал, они предложили сходить в местное ВГТРК, но наше ВГТРК категорически отказалось снимать. Понятно, только хорошее привыкли снимать.

К Бердникову на прием в течение трех лет пыталась попасть, но наш глава приемов, оказывается, не ведет, о чем уведомила многочисленная свита в грубой форме. 29 марта прошел суд в Москве. Юристка сгоняла туда несколько раз, думаю, что на деньги моего экс-муженька,так как у нее есть квартира в Москве, где живет ее дочь. Как ни странно, только прошел суд в Москве, а на нашем участке появилась новая хозяйка нашего имущества, сватья юристки, жительница села Усть-Иша Красногорского района.

Сын ее и дочь юристки поженились, они теперь сватьи. Росреестр вновь провел незаконную сделку купли-продажи нашего участка и домов. Хотя мы прописаны по (называет адрес) вместе с сыном несовершеннолетним, ему 9 лет. Я не пойму, где чистота сделки? Почему нас бесконечно продают? Какой нотариус подписывал эти сделки, ведь вопрос земли был спорный, стоял дом, построенный под капитал, о чем К. писал в нотариальном обязательстве.

Много вопросов, а ответов нет. Росреестр коррумпированная организация, да и все другие органы власти. Сделка причем прошла очень быстро, в короткий срок. Когда я оформляла 1/2 дома и земли, я ее оформляла 10 дней, а новая «хозяйка» - в очень короткий срок.

Она, совершив липовую сделку купли-продажи, так и не заселилась в тот дом. Ждала какого-то ремонта от К., а он делал ремонт моим стройматериалом без стыда и совести. В суде ни на один вопрос корректно не ответила, даже затруднялась ответить на вопрос, за сколько купила квартиру. К. продолжал проживать в доме, пахать, садить огород, наслаждаться жизнью. Только на воротах повесил огромный амбарный замок, не дай бог, мы придём на участок. На заборе повесил колючую проволоку, а по вечерам под калитку ложит доску, забитую гвоздями острием вверх. Чего боится, не знаю.

Я созвонилась с передачей "Пусть говорят". К. очень боится ехать на программу, лишив своего собственного сына жилья. Юристка - из бывших ФСБ, сожительница К. - из полицейских, сродный брат из ФСБ. Куда мне, простой смертной, с такой артиллерией бороться?

Юристка и К.подали иск о том, чтобы я продала свою долю земли, оценив ее сами на 100 000 рублей. Смешно. Садовые участки стоят на 2-3 порядка дороже. А на той улице почти 8 соток земли.

После последнего заседания суда мы полностью разоблачили мнимую сделку купли-продажи. Новая хозяйка на суде больше даже и не появлялась, решение без нее вынесены. После выхода в коридор Верховного суда юристка начинала оскорблять меня и моего представителя. Много еще всяких гадостей говорила, что понарожала от всякого, а теперь делю имущество. Причем «всякий» - ее клиент, отец моего сына. Просто даже проиграв суд, нужно вести себя достойно.

Мой бывший думает, что юристка эта для него царь и бог, а он для нее только заработок в ее карман. Оставил нас без всего и на улице, а я еще должна выплачивать его кредит, якобы он брал его на стройматериалы. А для доказательств предъявил мою фактуру, внятно даже не могли объяснить, где был куплен данный материал. Все закупки по строительству вела я сама, на свои деньги.

А теперь на меня повесили кредит в размере 72 000 рублей, который он тратил на свои нужды. Все что было в доме, наше имущество, он продал соседу. Распилили дом, продавал как дрова, сам топился всю зиму. Пенопласт, гипсокартон и многое другое. Сосед тоже из бывших сотрудников полиции.

А вы, люди, на чужом горе счастья не наживете. Дом, в котором живет муж, должен был быть снесен, а он продолжает в нем жить, еще получил деньги на ремонт по наводнению. Куда смотрит Минрегион? В тот момент на дом даже не был установлен правообладатель. Хотел и 50 000 рублей по наводнению получить, не проживая там.

Когда было наводнение, вода была уже по пояс, мы с сыном стояли на крылечке дома, а К.проехал на служебном автомобиле, весь экипирован в костюм из резины. Даже не попытался спасти своего сына. Это видели все соседи, которые были слегка в шоке. После его обращения в суд рублей судья спросила, почему поздно обратился за помощью по частично испорченному имуществу. На что он нагло соврал, что лежал в больнице.

Я была приглашена в суд третьим лицом, я прояснила всю ситуацию, на что он ответил судье, что он мимо проехал и посмотрел, не затонуло ли его имущество. Его ребенок не интересовал вообще. К какой совести его призвать после этого... Чувствую, в старости подаст алименты на сына.

Побежал по соседям искать свидетелей, все ему отказали. Нашел мужика одного, так он ответить ни на один вопрос не смог. А когда спросили, зачем он пришел в суд, он ответил: "К. меня попросил". Еще была свидетелем его родственница. Суд не доверял этим свидетелям. А позже этот же мужчина встретился с моим соседом. Сосед объяснил реально, что происходит, тогда уже мужчина ответил, какой он дурак, что повелся на это.

16 февраля написала письмо нашему главе Бердникову А.В., к нему попасть на прием сложно, может, на письмо отреагируют. Какой бардак творится в нашей республике, кто с деньгами, тот и прав.

С уважением, бывшая жена К.

Данные обратившейся есть в редакции