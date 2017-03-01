Дети из Республики Алтай отличились на соревнованиях в Омске

На днях в Омске завершились соревнования на Кубок Омской области по всестилевому каратэ и межрегиональный турнир "Марш доблести", где участвовали несколько юных представителей нашего города.

По словам тренера и председателя республиканского отделения Федерации всестилевого каратэ в России Тимура Князева, ребята из Горно-Алтайска (Федерация боевых единоборств Республики Алтай) достойно выступили и получили целых четыре "золотых" награды.

- "Золото" взяли Руслан Шабалин (12 лет), Дмитрий Койнов (13 лет), Николай Комин (9 лет) и Егор Манохин (9 лет), но это еще не все - Алексей Танышев (8 лет) удостоился "серебряной" награды, а Павел Кропочев (13 лет) - бронзовой! - Рассказывает Тимур Сергеевич. - Надо отметить, что в турнире участвовали порядка 200 человек из Новосибирской, Кемеровской, Новокузнецкой, Омской областей и Республики Алтай. Всем нашим мальчикам по результатам соревнований будут присвоены разряды. Они не впервые соревнуются - уже хорошо себя показали на Кубке Республики Алтай и на первенстве Горно-Алтайска.

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Скоро, 12 марта, пройдет Первенство и Чемпионат Республики Алтай по всестилевому каратэ и детский турнир "Юный патриот". Как отмечает Тимур Князев, данное направление каратэ - смешанное, правила соревнований допускают и борцовскую технику, и боксерскую, и разных видов каратэ.

Соб. инф.

Фото предоставлено Тимуром Князевым