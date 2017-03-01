За что мы платим, заказывая юридические услуги

"Я, Дворникова Татьяна Николаевна, жительница Горно-Алтайска (улица Зеленая, 48 кв. 2), обращаюсь к вам с последней надеждой о помощи. Куда бы ни обращалась, все безрезультатно.

13 октября 2015 года я обратилась к юристу Ялонаковой Галине Александровне, мы подписали договор об оказании услуг, оформили на нее доверенность и я уплатила 15 000 рублей. Мне нужна была помощь в оформлении участка на улице Титова - соседка Мирошникова закрыла проход, что она сделала незаконно, и из-за этого я не могу оформить участок.

Но юрист Ялонакова ничего не сделала, мои документы, которые я ей передала (оригиналы решения суда, копии документов на собственность и другие) мне не вернула. На телефонные звонки не отвечает, меняет номера телефона, на звонки из Кадастровой палаты также не отвечает.

Я обращалась в прокуратуру к Куханову, он передал дело Мунатову, Мунатов передал в полицию участковым, их за это время сменилось два или три, и они ничего не сделали.

Теперь мое заявление передали Угрюмову, и никому ничего не надо.

Прошу вас, чтобы вы оказали помощь в том, чтобы вернуть 15 000 рублей за невыполненную работу с Ялонаковой Г.А. и документы, которые у нее. У меня пенсия 8 690, а 15 000 рублей я занимала, чтобы заплатить за оформление прохода на участок по ул. Титова, 33. И я не могу оформить свой участок, потому что на него нет прохода.

Теперь я должна вернуть 15000 рублей, которые занимала, но у меня нет такой суммы, и Ялонакова деньги не возвращает. Обещает уже столько, но не отдает, все у нее причины какие-нибудь. Два раза я специально приезжала и ждала ее по три часа, но хотя время назначала она, она так и не позвонила и не приехала (стилистика автора письма сохранена)".

Уже не в первый раз наши читатели приходят в газету с подобными обращениями, будучи уверены, что "Листок" способен помочь. Прежде чем публиковать фамилии юристов, адвокатов, риэлторов и т.п., которые указаны в таких письмах, мы обязательно созваниваемся с этими людьми и сообщаем им о готовящейся публикации. Один раз такой звонок и публикация на нашем сайте даже способствовали тому, что молодой маме из Маймы недобросовестным риэлтором была возвращена приличная сумма.

Позвонили мы и Галине Ялонаковой, она сообщила, что определенную работу провела, но оформить участок на данном этапе невозможно из-за погрешностей с документами. Однако юрист просила не публиковать письмо и обещала вернуть Дворниковой деньги за услуги в понедельник (разговор шел в пятницу).

Но прошло две недели и деньги не возвращены. По настоятельной просьбе Татьяны Дворниковой, которая считает, что жители города должны опасаться обращаться к данному юристу за профессиональной помощью, мы опубликовали ее письмо, ни в коем случае не претендуя на роль арбитров в этой ситуации. Ведь когда люди обращаются к юристу и оплачивают его услуги, они, как правило, полностью уверены в том, что дело будет решено в их пользу, а когда по каким-то причинам получается по-другому, обвиняют именно юриста.

В официальном ответе от начальника Отдела МВД России по Горно-Алтайску на заявление Дворниковой по поводу возбуждения уголовного дела по факту неоказания юридических услуг сказано следующее.

"В ходе предварительной проверки опрошенная Ялонакова Г.А. Пояснила следующее, что действительно в августе 2015 года к ней обратилась гр. Дворникова Т.Н. с просьбой оказать ей юридические услуги и представлять интересы в суде. 27.10.2015 года ей были переданы документы в администрацию Горно-Алтайска с целью урегулирования вопросов о проходе между домами, также были поданы документы в Кадастровую палату РА. Было назначено несколько проверок, в ходе которых были выявлены нарушения кадастровых границ и были установлены сроки устранения ошибок до 01. 11. 2016 года. Кроме того, администрация Горно-Алтайска должна была предоставить мотивированное решение по отказу Дворниковой об установлении законного прохода, который ранее был установлен без ее согласия. Исковое заявление в суд целесообразно подавать только после сбора всех необходимых документов и проведения проверок. Все, что от нее зависит, она выполняет, но необходимо получить решение из администрации о незаконно установленных границах на участке. Умысла на какой-либо обман Дворниковой у нее не было, обязательства она выполняет в полном объеме. Если она хочет отказаться от ее услуг и чтобы она вернула деньги, то ей необходимо обратиться в суд в гражданском порядке, поскольку здесь гражданско-правовые отношения. В действиях Ялонаковой отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", в возбуждении уголовного дела отказано".

Подготовила Александра СТРОГОНОВА