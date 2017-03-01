Короткий путь с многочисленными препятствиями

В редакцию обратилась пенсионерка Людмила Николаевна, проживающая по улице Жукова. По ее словам, жители этой округи уже много лет рискуют здоровьем, спускаясь по короткой дороге к автобусным остановкам на проспект Коммунистический, и эти риски обостряются каждой зимой и весной. Провести нас с самого верха вниз по крутой дорожке пенсионерка не смогла - она проходит послеоперационную реабилитацию, и мы на автомобиле спустились вниз и подъехали к той самой тропинке со стороны клуба - ресторана "Галактика".

- Я вам сейчас покажу короткую дорогу, чтобы в город выходить. Автобусы на нашу улицу и на Гончарную вообще не ходят. Просили, чтоб нам маршрутку хотя бы пустили - нет, тут, говорят, очень крутой подъем. Но на улице Поселковой почти такой же подъем, а там люди добились автобуса... Наши же люди пенсионного возраста, инвалиды и те, кто машины не имеет, ходят пешком, спускаясь в город. Пожилых у нас на улице много... И вот или иди по дороге, где машины ездят - это дольше, да и тоже довольно опасно, так как зимой пешеходных дорожек тут нет - или иди по короткому пути. Я обращалась к Федору Рау - он наш депутат, он нам сделал ступени там, много общалась с Юрием Нечаевым - главой городского Совета депутатов, он каждый раз мне обещал помощь, но так мы ее и не дождались. Потом, когда городом стала руководить Ольга Сафронова, я попросила знакомых, чтоб они выступили на встрече с ней и сказали о нашей проблеме, это было как раз перед зимой и мы беспокоились, как мы будем там ходить....

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В течение двух дней нам там сделали перила. Но почему-то они взрослому человеку ниже бедра, чуть не по колено. Как ходить? И это летом они выше колена, а когда снег намерзает на ступенях, так и вовсе не схватишься на них - согнувшись, ползти, что ли? Ну почему бы нормальной высоты перила не сделать? Просила сделать освещение - зимой же рано темнеет, а люди с работы идут, дети со школы, да утром тоже еще темно... Нет, нету освещения.

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Мы подъезжаем к дому по проспекту Коммунистическому, 109/6, и проходим к бетонному забору. Там вниз ведет лестница с крепкими широкими ступенями и перилами - почему-то только с одной стороны и действительно очень низко расположенными.

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Людмила Николаевна вспоминает - когда перил не было, спускающиеся хватались за растущие рядом кусты, которые, конечно, не всегда выдерживали вес взрослых людей и ломались: "Кто на пятой точке, кто как спускались. И поднимались так же. Я сейчас тут не хожу - не могу. А сейчас ведь гололед начинается, и как идти-то?"

Мимо проскакивает мальчик с ранцем за спиной - он лихо скользит по ледышкам и перила ему вроде как и не очень нужны. Но в день, когда мы выезжали, было тепло и ледовый наст подтаял - спуск стал проще. Что же здесь происходит, когда лед образует одну сплошную корку - можно легко представить...

- Я падала здесь много раз. В последнее время ждала, когда кто-то пойдет и меня наверх поднимет. Сами-то ступеньки нам местный дворник чистит, за это спасибо ему, - говорит Людмила Николаевна.

Нисколько не лучше ситуация с еще одним спуском, который находится чуть повыше - после маленького мостика, это дорожка непосредственно с улицы Жукова. Тут ни о каких перилах, конечно, говорить не приходится - просто крутая тропинка, без следов какой бы то ни было подсыпки, зато с отчетливыми следами ледовой корки. Рядом стоит фонарный столб - лампочка в нем разбита. "И давно уже разбита, забыла, когда тут свет-то был", - замечает наша провожатая. Весной, по ее словам, тут еще и грязь добавляет "удовольствия" - она тоже скользкая, да еще и лужа внизу тропинки скапливается - надо обладать недюжинной ловкостью, чтоб пройти эту дорожку без потерь.

- Меня вот что удивляет, - говорит Людмила Николаевна. - дают нам участки - мол, вот, стройтесь, а никто не думает о благоустройстве, о комфорте жителей - что надо короткий путь благоустроить или чтоб общественный транспорт ходил так, чтоб людям удобно было. Нет. Дали участки - что хотите, то и делайте, ваши проблемы. Но ведь нас не несколько человек, которым взбрело в голову путь сокращать - весь этот микрорайон тут ходит, а раз так много людей в этой тропе нуждается - ну давайте как-то идти навстречу?

Действительно, Горно-Алтайск расположен так, что серьезная часть населения строит дома на горных склонах разной степени крутизны - а что делать, жить-то как-то надо, скажут горожане и будут правы.

При этом, конечно, городские власти не обязаны обращать внимание на каждую тропку, что прокладывают люди для ускорения движения или, например, для обхода чего-либо. Но если такой дорожкой пользуется большое количество человек - а мимо нас за десять минут съемки прошло пять человек - наверное, все же стоит обратить внимание на чаяния горожан.

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