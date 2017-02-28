Горе-работнички отняли у бабушки деньги и драгоценности

74-летняя жительница республиканской столицы сообщила полицейским, что у нее похищены мобильный телефон, золотые ювелирные украшения и денежные средства. Сумма причиненного ущерба составила 30000 рублей, говорится на сайте МВД по РА.

Пенсионерка, по рекомендации знакомых, наняла двух жителей Чемальского района для уборки снега на территории своего частного домовладения. За выполненную работу мужчина и женщина получили от горожанки расчет в сумме 500 рублей и ушли. Вечером, сельские жители снова пришли в дом к пенсионерке, и, угрожая причинить телесные повреждения, стали требовать денежные средства и золотые украшения, которые они видели у нее, в момент расчета за выполненную работу.

Опасаясь за свое здоровье, пожилая женщина отдала грабителям все имевшиеся у нее ценности. С похищенным имуществом злоумышленники с места преступления скрылись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых, ими оказались 56-летний житель села Анос и 38-летняя жительница села Чемал. Мужчина и женщина были задержаны сотрудниками уголовного розыска в одном из сел Шебалинского района и доставлены в отдел полиции, где пояснили, что часть похищенного имущества они сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на спиртные напитки и продукты питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых.