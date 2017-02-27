Борис Алушкин в пух и прах разнёс Бронтоя Бедюрова

Известный партфункционер советского периода Республики Алтай, примкнувший к правительству А.Бердникова, в пух и прах разнес Бронтоя Бедюрова с алтайским курултаем, в связи с организацией собрания «алтайцев Горно-Алтайска».

27 февраля на крыльце Горно-алтайского городского суда Борис Кундулеевич Алушкин на вопрос о целесообразности организации «Тос Торгоо Курултая алтайского народа» в Горно-Алтайске под «крышей КПРФ» заявил мне, что это "эш кереги керек joк неме КПРФ!" В переводе с алтайского на русский: «Совершенно бесполезная и бездарная организация КПРФ!»

На уточняющий вопрос о необходимости новых форматов диалога исполнительной власти Горного Алтая с этническими общественными организациями Б.Алушкин заявил буквально следующее: «Бронтой Бедюров чылап Эл башчы болодым деп айдынала, jаш уулдарды эчиделе, бирде туштажу албатыла откурбеген. Янукович чылап «на дно jада калып, jажынып калган». В переводе с алтайского на русский ответ главного идеолога-пропагандиста «эпохи Валерия Чаптынова» буквально переводится следующим образом: «Бронтой Бедюров гарантировал работу Эл Башчи - главного защитника алтайского народа, собрал молодых парней (скорее всего имеется в виду депутат ГСЭК Аржан Иташев), не провел ни одной встречи с общественностью. Как экс-президент Украины Янукович лег на дно и спрятался».

Депутат МО "Кырлыкское сельское поселение " А.В.Кудирмеков