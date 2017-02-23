Директор вечерней школы отчислила подростка за то, что он не явился на экзамен по болезни

Прокуратура города провела проверку по сообщению правоохранительных органов о совершении учащимся МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Горно-Алтайска» кражи, в ходе которой установила, что указанный подросток накануне был незаконно отчислен из данной образовательной организации, говорится на сайте ведомства.

Причинами отчисления в распорядительном акте директора школы были обозначены неявка несовершеннолетнего на экзамен, а также систематически допускаемые им нарушения Устава школы.

Как показала проверка, мальчик не явился на пересдачу сочинения по причине болезни, однако, администрация школы не приняла мер по установлению причин и обстоятельств пропуска учащимся экзамена и отчислила несовершеннолетнего из школы.

В настоящее время незаконный приказ отменен, несовершеннолетний посещает школу, а его вина в совершении преступления в ходе проведенной процессуальной проверки не нашла своего подтверждения.