В период с 23 по 26 февраля меняется график работы лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории города Горно-Алтайска, сообщает сайт мэрии Горно-Алтайска.
- БУЗ РА «Республиканская больница» (амбулаторно-поликлиническое отделение), ул. Чорос-Гуркина, 6: 23, 24, 26 февраля – выходные дни, 25 февраля с 9:00-13:00 часов.
- БУЗ РА «Республиканская детская больница» (амбулаторно-поликлиническое отделение), пр. Коммунистический, 124: 23, 24, 25, 26 февраля – выходные дни.
- Врач кабинета экстренной стоматологической помощи принимает в АУЗ РА «Стоматологическая поликлиника № 2», пр. Коммунистический, д. 105 (тел. 6-17-66) 23-26 февраля будет работать с 8.00 до 19.00 часов.
В круглосуточном режиме оказывается медицинская помощь в ЛПУ:
Приемный покой терапевтического корпуса - 4-90-86, приемный покой хирургического корпуса - 4-90-97, травмпункт - 4-90-91, приемный покой детской больницы - 4-90-74.