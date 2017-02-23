В Республике Алтай могут построить монастырь-университет

2012-03-19 03:04:40

Руководитель буддийской общины «Ак-Бурхан» Алтайчи Санашкин предложил построить на Алтае монастырь-университет. По мнению религиозного лидера, именно этого не хватает в Республике Алтай, где сосредоточены три основные мировые религии – христианство, буддизм и ислам. И так как в Горно-Алтайске построены несколько православных храмов, одна мечеть, то настало время и для строительства большого Курее-Дацана - "Дед Алтай".