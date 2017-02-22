"Дело Облогина должны рассматривать в Сибирском Федеральном округе!"

В субботу, 18 февраля, в Горно-Алтайске у памятника Григорию Чорос-Гуркину состоялся митинг, анонсированный ранее как митинг протеста, цель которого - "привлечь внимание общественности и Президента России к незаконно возбуждаемым уголовным делам на примере "дела Облогина", к неоправданной жесткости в отношении граждан ("дело Демчука"), а также обратить внимание высшей власти страны на системное нарушение судами закона и прав граждан на установление минимальной заработной платы без учета районного коэффициента". Организаторы митинга (руководители инициативной группы в защиту Виктора Облогина) - Мария Демина и Владимир Петров.

Стоит отметить, что у памятника к полудню собралось порядка 120 человек, и люди потихоньку подходили еще. В целом, к концу мероприятия насчитывалось порядка 180-200 человек.

- Уважаемые участники митинга! Прежде всего, большое спасибо всем, кто пришел, вы - благородные, небезразличные граждане, переживающие за все, что происходит у нас в республике, и за плохое, и за хорошее, - открыл митинг Владимир Петров, - цель нашего митинга - привлечь внимание общественности и власти, а прежде всего - выразить протест по поводу нарушения российских законов при рассмотрении и расследовании уголовных дел в последние годы, обратить внимание на неоправданную жестокость при рассмотрении дела Демчука и Каташева. Кому и зачем потребовалось сажать в СИЗО Демчука, с которым случился инфаркт и он ушел из жизни? Этого финала, видимо, добиваются и по делу Облгина, который непонятно по каким основаниям длительное время находится под домашним арестом, длительное время подвергается психологическому давлению и уже трижды с сердечным приступом оказывался в больнице. По такой же технологии расследовалось дело Манышева, завод ЖБИ. Все это акции устрашения, которые недопустимы в демократическом государстве. Мы за то, чтобы расследования проводились, но в рамках закона, без унижения достоинства граждан, без морально-психологического давления... 2017 год объявлен годом экологии. К сожалению, у нас стала традицией охота на зверя с вертолетов, преследование с применением снегоходов, вездеходов, квадроциклов и так далее. Это происходит на сакральных для алтайцев местах, объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все это вызывает возмущение у общественности, но только не у власти. Предлагаю ввести мораторий на использование снегоходов, вертолетов, квадроциклов и прочей разрушительной техники в туристических целях. Это позволит сохранить природу и культуру Алтая. Хотите наслаждаться красотой - садитесь на лошадь, совершайте пешие походы, следуйте примеру непальцев - на тропе, ведущей к Эвересту, вы не встретите никакой техники. Сегодня наша цель - поддержать президента Путина в борьбе с коррупцией, призвать правоохранительные органы не имитировать борьбу с коррупцией, не возбуждать уголовные дела по отмашке, а ловить настоящих коррупционеров.

Мария Демина также поблагодарила собравшихся и напомнила - телевидение нам практически каждый день показывает "картинки ловли так называемых коррупционеров, то губернатора посадили, то мэра, то мешки с деньгами, то целые комнаты с деньгами показывают":

- У многих думающих граждан, да и у тех, кто особо не задумывается, нет в последнее время интереса следить за данными громкими делами, почему? Потому что начинают возникать вопросы - а почему не расследуются коррупционные преступления по заявлению граждан? Всем нам знакомо дело "Долины Алтая", где украден миллиард - и никакого уголовного дела, уголовного преследования. К великому сожалению, борьба с коррупцией, на мой взгляд, это есть клановая борьба за власть внутри "Единой России" в целях прихода к власти определенного круга лиц... Ярким примером политического заказа является дело Облогина. Скажите мне, почему правоохранители не могут нам внятно объяснить, по каким же основаниям обвиняют Облогина? Почему такое длительное время его содержат под стражей - более семи месяцев? Потому что обвинение основано на домыслах, которые инкриминируют Облогину как состав уголовного правонарушения. Сегодня из вас многие говорят, что Облогина посадили только потому, что город хотят захватить те, кто близок к Главе Республики Алтай, кто желает расхватать государственную и муниципальную собственность, которая сохранялась Облогиным. Он радел за дела города, за наши с вами дела. И власти не могут ничего на это возразить. Как вы думаете, почему это происходит? Если с человеком, которому мы с вами даровали власть, ибо народ - это единственный источник власти, по Конституции, с Облогиным сделали такое, то что могут сделать с нами, с каждым из вас? Вот поэтому появляются гранаты в руках, поэтому идет морально-психологическое давление, с помощью давления отнимают бизнес и имущество... Я полагаю, это стало возможным потому что мы с вами молчим. Сегодня мне хотелось бы видеть здесь не 300-350 соотечественников, а хотелось бы, чтоб сюда высыпал весь город. Но многих из нас запугали, кто-то равнодушно относится к происходящему, а кто-то деградировал... Мы с вами себя не защищаем, мы не объединяемся. А примеры в Республике Алтай есть - здесь присутствуют майминцы, которые, когда осенью 2016 года судебная система стала в массовом порядке попирать их права на заработную плату, вышли в 40-градусный мороз и потребовали отставки председателя Верховного суда Республики Алтай. И что вы думаете - победили, выиграли!... Если майминцы смогли, почему мы с вами не можем противостоять коррупции, почему мы с вами не можем защитить Облогина? Если мы объединимся, мы сможем заставить правоохранителей работать в рамках закона, сможем вместе защитить Облогина, ибо вместе мы - сила!

Выступил депутат городского Совета Сергей Тишкин. Он обратил внимание на следующее:

- Подавляющее большинство избирателей моего округа не верят в то, что мэр нашего города Облогин Виктор Александрович якобы совершил корыстное и должностное преступление. Мы знаем Виктора Александровича как порядочного человека, отличного руководителя города, который большую часть своей жизни отдал достойному развитию нашего города.

Сергей Тишкин напомнил, в чем именно обвиняют Виктора Облогина (покупка машины по заниженной цене, превышение должностных полномочий по предоставлению субсидий, при предоставлении муниципальных гарантий - вымогательство "безвозмездной помощи" у предпринимателей, получающих от города субсидии и прочее, притом, что в полицию насчет вымогательства так никто и не обратился) и напомнил, что было сделано в городе под руководством опального мэра в последние годы - установление в домах энергосберегающих приборов, утепление многоквартирных жилых домов, причем сделано это, как считает Тишкин, несмотря на недофинансирование со стороны ресбюджета, и так далее. "Возникает вопрос - почему прокуратура города, которая постоянно проверяет мэра города, администрацию и Совет депутатов, в данных обстоятельствах не находила и не находит нарушения закона? Почему следствия рьяно изыскивает какие-то нарушения, сделанные Облогиным в чем-либо и когда-либо? Возникает стойкое мнение, что следствие поставило для себя цель всеми правдами и неправдами обвинить Облогина и тем самым отстранить его от руководства городом", - говорил Тишкин и предложил передать дело Облогина в Следственное управление по СФО для дальнейшего расследования.

Выступила ветеран медицинской службы Татьяна Кудрявцева. Она напомнила, что сто лет назад была октябрьская революция, но за это время мало что изменилось: "У нас украли страну, природные богатства, а мы рабски молчим, потому что запуганы... Наши верхи не хотят отдать власть. Сто лет назад верхи - это была гордость, слава и сила России. А теперь? По каждому второму тюрьма плачет. А ведь мы их сами выбрали... Процветает беззаконие и безнаказанность, коррупция, я не понимаю, кто с кем борется? Что, Бердников борется сам с собой? Или еще с кем-то? Да ворон ворону глаз не выклюет. Общественная палата выявила нарушения по "Алтайской долине", один миллиард рублей, и где он? Их что, вернули, их нашли? Нет, их растащили! И тишь и благодать. Вот миллиард, а вот - списанная машина, но Облогин сидит, потому он мешал, кресло его было нужно... Я еще хочу сказать о менее, может, звучном, но не менее подлом деле мадам Петренко. Ее взяли с поличным при получении взятки. И что, она сидит? Нет, она на свободе, потому что, видите ли, оказывала содействие следствию... Это содействие попахивает 1937-39 годом, когда чтобы спасти себя, люди клеветали и писали доносы на других. Почему нужно верить Петренко, которая от страха за свою судьбу могла наговорить чего было и не было? Жалко вам ее - да дайте ей второй матрас, чтоб мягче было лежать на нарах, потому что она воровка... нет, она на свободе. Почему Облогин стал мешать? Не секрет, что на его место Бердников хотел посадить Банных... Я не буду сейчас, смерть равняет всех, но один долетался уже... Это даже не сигнал - это набат, хватит жить по законам и понятиям воровским, пора жить по чести и совести... Облогина оставили под домашним арестом - якобы он будет влиять на свидетелей, но следствие закончено, на доследование не отправлено. Мне кажется, тут ждут, когда все закончится естественным путем, как с Демчуком, здоровье Виктора Александровича оставляет желать лучшего. Я думаю, люди передадут ему наши слова - Виктор Александрович, спасибо вам большое за ваш титанический труд, держитесь! Держитесь, как держался "Варяг", мы с вами!" Оратора поддержали аплодисментами.

Выступили также пенсионер Григорий Нудьга, знающий Виктора Облогина со времен работы в Автоколонне 1931, считающий его "трудягой и пахарем" во благо города, хотя оратор не всегда был с ним согласен. Дело Облогина он считает политическим заказом, связанным в том числе и с участием в праймериз к думской кампании 2016 года.

Олеся Гаева напомнила подробно, как за свои права в части заработных плат боролись майминские педагоги, воспитатели, нянечки и техперсонал, и предложила провести индексацию заработной платы всех работников системы образования, "а если нет денег в бюджете - давайте проведем сокращение в чиновничьем аппарате, чтоб они тоже брали две-три ставки, чтоб как-то выжить".

Профсоюзный активист АУ РА "Автобаза Медавтотранс" Федор Ваганов рассказал о деятельности нового руководителя предприятия и том, к чему это может привести, напомнил, что город завален снегом, а Горно-Алтайск и Кызыл-Озек уже топило из-за дамбы в Куташе, но почему-то никто за это не ответил, а Виктора Облогина держат под домашним арестом "за какую-то машину". "Бердников должен уйти в отставку со своим правительством, свободу Облогину!" - резюмировал выступавший.

Пенсионер Владимир Акимов обратил внимание на стоимость услуг ЖКХ, нарушения с выплатами районного коэффициента к пенсиям.

Отец Алексея Каташева - фигуранта громкого дела врачей, о котором говорили ранее - поблагодарил горожан за поддержку и участие: "Присяжные уже второй раз признали Каташева и Демчука невиновными, но теперь очередная апелляция, третий круг. Я не понимаю, в каком воспаленном мозге родилась идея обвинить деда, врача, в убийстве внучки... Это какая профессиональная деформация должна быть у следствия, чтоб выставить такое обвинение? Нам нужно держаться вместе, и по таким же надуманным обвинениям нашего мэра пытаются осудить. Давайте будем отстаивать наши права".

На митинг был отведен лишь час, хотя не все желающие смогли выступить. В конце была зачитана резолюция, где участники митинга постановили обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой об изъятии уголовного дела Виктора Облогина из Республики Алтай и передаче его в Сибирский Федеральный округ, а также о направлении в республику независимой проверки в целях расследования коррупционных преступлений, злоупотребления властями полномочиями исходя из личных интересов, ситуации с судебными решениями по заработной плате. Резолюция также содержала требования к Главе РА, Следственному комитету по РА, прокуратуре РА прекратить политическую возню вокруг Облогина; требование к Главе РА, Правительству РА исполнять предписания закона о минимальном размере оплаты труда, заложить в бюджет средства на индексацию зарплат и детских пособий.

Инна Жулаева