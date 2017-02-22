Полетаев положил глаз на городскую "коммуну" еще при Лапшине

Небольшой экскурс в середину нулевых годов, сделанный на сайте "Хан-Алтай".

Было время, на митингах с участием активистов партии "РОДИНА" и на страницах "Постскриптума" в адрес мэра города Виктора Облогина высказывались недовольства горожан, связанные с ростом цен и тарифов на услуги ЖКХ. "Я знаю, кто оплачивает все заказные статьи", - с возмущением говорил мэр на одной из планерок в горадминистрации и называл суммы, сопоставимые с теми, которые упоминаются сейчас штатными "комментаторами" НГА.

В отношении Марии Дёминой глава горадминистрации тоже высказывался в том духе, что знает, "по чьей указке" она действует, и на кого работает. Время всё расставляет по местам.

Сейчас, когда Виктор Облогин находится в изоляции, на помощь ему приходят как раз те люди, которых он когда-то подозревал в "продажности".

На страницах "Постскриптума" и "Листка" в прошлом году сообщались, причем не раз, все подробности "дела Облогина". В правоохранительных органах и в аппарате ГФИ Завьялова прекрасно знают о лицах, которые первыми подали "сигнал" к атаке на мэра города.

В зале суда Виктор Облогин продолжает отстаивать свою правоту. Это достойно уважения, вот почему на его стороне выступает сейчас оппозиция, а республиканские органы власти, пользуясь выражением мэра, действуют "по чьей-то указке".

На сайте "Хан-Алтай" приводится любопытный пример. Где-то в середине нулевых годов редакции "Постскриптума" предложили обнародовать убийственные для городских властей материалы.

В автомобиле, который ждал неподалёку от редакционного офиса, вместе с "человеком из края" (пока его называют так) находился тогдашний глава республиканского минимущества Владимир Полетаев.

Разговор шёл о том, чтобы "раскулачить" систему городского коммунального хозяйства и передать ее в частные руки.

Многим, наверное, интересно, какие деньги "заработала" на этом газета, и имел ли какое-то отношение к этим деньгам бывший министр республиканского правительства. Сайту "Хан-Алтай" тоже интересно, кто же подсказал мэру города Виктору Облогину идею с "продажностью" газеты, которая всего лишь пересказывала материалы судебных процессов, не более того.

К тому же сейчас начинается передел городской собственности, от которого временно отстранён мэр города, считающий, что его заключили под домашний арест только по этой причине.

На новостном сайте в связи с награждением Владимира Полетаева медведевской грамотой "комментаторы" много упражнялись в разных версиях, так или иначе связанных с сенатором.

Отчасти они правы: горожане тоже хотели бы знать, соглашается сайт "Хан-Алтай", что же думает наш сенатор по поводу явно затянувшегося "дела Облогина". Поддерживает ли он идею передачи этого "дела" на уровень СФО?