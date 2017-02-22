Следователи закончили работу над делом Виктора Облогина

Расследование уголовного дела мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина завершено. Чиновник уведомлен об окончании следственных действий и совместно с защитниками приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела, пишет сайт Следкома.

Виктор Облогин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, Облогин, используя свое служебное положение, совершил хищение принадлежащего муниципальному образованию автомобиля стоимостью более 1,5 млн рублей. Организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджета в сумме более 17 млн рублей. А также предоставил ООО «УК Центральная» муниципальные гарантии, причинив ущерб муниципальному образованию «город Горно-Алтайск» на сумму более 107 миллионов рублей.

По уголовному делу допрошено более 180 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, объем материалов уголовного дела насчитывает 27 томов.

В настоящее время Виктор Облогин отстранен от занимаемой должности и находится под домашним арестом.