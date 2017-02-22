Администрация города согласовала проведение 26 февраля митинга памяти Немцова у памятника жертвам политических репрессий на остановке ГТФ

Администрация города согласовала проведение 26 февраля митинга памяти Бориса Немцова у памятника жертвам политических репрессий возле остановки ГТФ. Мероприятие должно начаться в 14:00, продолжительность - один час.

Целью митинга является привлечение внимания общественности к "беспрецендентному по своей наглости и цинизму убийству Бориса Немцова и продемонстрировать возмущение этим актом политической расправы".

Ранее Администрация Горно-Алтайска отказала инициативной группе в проведении митинга на центральной площади города и у памятника Чорос-Гуркину, т. к., согласно официальному ответу администрации, и центральная площадь и даже площадка перед памятником Чорос-Гуркину днём 26 февраля будут задействованы в ходе празднования Масленицы.

Памятник жертвам политических репрессий «Расколотый крест» был установлен после того, как в ходе земляных работ в районе ГТФ было обнаружено массовое захоронение людей, расстрелянных по политическим мотивам во времена СССР.