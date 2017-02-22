Горно-Алтайские спортсмены вернулись с победой с всероссийского турнира по каратэ

Спортсмены городского спортивно-патриотического клуба «Олимп» приняли участие во Всероссийском открытом турнире по спортивному контактному каратэ «Siberia open-2017». В возрастной группе среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 73 кг первое место завоевал студент Горно-Алтайского педагогического колледжа Илья Мережко. Третье место у студента педколледжа Сергея Лорей, передает сайт правительства РА.

В возрастной группе 12-13 лет в весовой категории до 42 кг учащийся городской кадетской школы №4 Рамир Чернов завоевал серебро.

В турнире состязались более 300 спортсменов из регионов Сибири и России.