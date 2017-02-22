В Горно-Алтайске мужчина попал под авто на пешеходном переходе

В Горно-Алтайске около 08:50 часов, в районе дома № 158 по пр. Коммунистическому, 29-летняя горожанка, управляя автомобилем Toyota Sprinter, не уступила дорогу и допустила наезд на пешехода - 61-летнего жителя республиканской столицы, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия мужчина с полученными травмами госпитализирован в республиканскую больницу, сообщает МВД по РА.

Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование.