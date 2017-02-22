Четыре человека травмировались, гуляя по скользким дорожкам

За прошедшую неделю четыре человека получили травмы из-за падения на скользких участках дороги. Как сообщает сайт республиканской прокуратуры, виноваты во всем органы местного самоуправления, которые не занимаются очисткой пешеходных зон и дорожного покрытия.

Например, в БУЗ РА «Майминская РБ» поступило одно обращение о травмировании гражданина при падении из-за скользкого дорожного покрытия по ул. Катунская. При проведении проверки прокуратурой Майминского района было установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О дорожной деятельности» АО «ДЭП» ненадлежащим образом содержит дорогу и тротуары, в связи с чем в адрес юридического лица внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Всего с начала проведения данной работы прокурорами внесены 51 представление, 43 из которых рассмотрены, нарушения устранены, 10 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлены 11 заявлений, к административной ответственности привлечены 5 лиц, о недопустимости нарушения закона предостережены 14 должностных лиц.

С начала наступления неблагоприятных погодных условий травмы при падениях на скользких участках дороги получили 107 человек, в связи с нестабильными климатическими явлениями проверки будут продолжаться.