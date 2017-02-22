Лица, уклоняющиеся от проверки документов, не смогут посетить мэрию Горно-Алтайска

Администрация города Горно-Алтайска информирует, что с 22 февраля 2017 года в здании мэрии начинает действовать новый пропускной режим. Новый порядок пропуска в здание будет осуществляться через пост охраны пропускного режима по служебным удостоверениям, пропускам установленного образца, по заявкам установленной формы, а также с обязательной записью в журнал учета посетителей при предъявлении документа, удостоверяющего личность, говорится на сайте мэрии.

Служебные удостоверения, пропуска, документы, удостоверяющие личность, предъявляются сотруднику поста охраны в развернутом виде при каждом посещении здания администрации. Лица, уклонившиеся от проверки документов, удостоверяющих личность, в здание Администрации не допускаются.

Обращаем внимание, что работникам организаций, индивидуальным предпринимателям, периодически посещающим здание Администрации для решения служебных вопросов, на основании заявки будет выдан постоянный пропуск.

Как отмечают специалисты, новый пропускной режим разработан в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности здания Администрации города Горно-Алтайска и прилегающей территории.

С формой заявки и порядком получения постоянного пропуска, а также с иными требованиями пропускного режима можно ознакомиться в Положении по данной ссылке.