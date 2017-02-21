На жительницу Горно-Алтайска МТС зарегистрировал 90 номеров телефонов

В октябре 2011 года в связи с ликвидацией ЗАО "Магистраль" я уволилась с работы. По договоренности с руководством предприятия мой номер служебного телефона был перерегистрирован на мое имя в офисе МТС по переулку Типографский.

С 2014 года по декабрь 2016 года ежемесячно на мой номер телефона приходят СМС и голосовые сообщения о долге за неуплату за услуги связи за номера телефонов, которые мне неизвестны. Сообщения приходят в любое время суток, по нескольку раз в сутки, в течение нескольких дней. К концу 2016 года постоянно приходят сообщения о задолженности по трем номерам телефонов.

Обращаюсь в офис, показываю текст сообщений, номер телефона, с которого меня терроризируют - меня оставляют в покое на один-два месяца, затем все повторяется.

С 2015 года уменя тарифный план "корпоративный бизнес-смарт", кто поменял мне тарифный план и почему без моего согласия, я не знаю. С 2014 года по 12.01 2017 года я обращаюсь постоянно в офис МТС, консуультанты отправляют меня в отдел корпоративного обслуживания к Александре, она обещает, что звонков больше не будет, но они продолжаются до настоящего времени. Александра меня уверяет, что телефоны активно работают, счета оплачиваются, но номера телефонов мне не давала, пока я не сказала, что буду обращаться в прокуратуру.

Дважды я писала заявления с просьбой выяснить, что за номера телефонов, которые мне незнакомы, зарегистрированы на мое имя, на мой паспорт, и за которые требуют с меня оплату, кто их зарегистрировал. После того, как я сказала про прокуратуру, она увела меня в отдел по работе с физическими лицами, отдала менеджеру мое заявление, попросила меня объяснить мою ситуацию, я все повторила в отделе работы с физлицами, меня заверили, что больше меня беспокоить не будут. С этого начался второй этап моего трехлетнего поиска истины.

После очередного моего прихода в офис МТС 29.12.2016 года, сотрудник предложил написать претензию по установленному факту, я подробно описала претензию, но 30.12.2016 меня вновь вызвали в офис, настойчиво предложили купить новую сим-карту дополнительно к существующей, сами переписали текст претензии.

10.01.2017 в 18:10 мне позвонили из офиса МТС Нижнего Новгорода, сообщили, что на мой паспорт зарегистрировано 90 сим-карт и объяснили, что претензию писать не нужно, нужно написать заявление о непричастности к договору, в котором подтвердить факт подписания договоров о предоставлении услуг по лицевым счетам, по которым я лично заключила договора, которые я сама подписала.

Я вновь пошла в офис МТС 12.01.2017, вновь сказала, что буду обращаться в прокуратуру, тогда мне распечатали список на 90 номеров, которые зарегистрированы на мое имя без моего присутствия в офисе, без предоставления мною паспорта, без моего участия. МТС использовал мои персональные данные без моего согласия, и доверенность я не оформляла ни на кого. При этом не были указаны ни даты регистрации, ни адреса предприятий, которым принадлежат номера. Мне не дали пояснения по ситуации, пообещали, что ответ дадут в письменном виде после служебного расследования. Я просила дать мне для прокуратуры копии моих ранее поданных заявлений, ответили, что заявлений нет и ответа нет до настоящего времени.

Из-за незаконных действий ПАО МТС или по другим, неизвестным мне, причинам я и мой муж в течение трех лет испытывали физические и нравственные страдания. Мой муж болел онкологическим заболеванием, испытывал сильнейшую боль по болезни, после звонков о моем долге, он не мог спать, переживал, возмущался и постоянно находился в стрессовом состоянии, что усугубляло состояние его здоровья.

Я также переживала, не спала, от переживаний испытывала сердечные боли, морально и нравственно страдала, переживала за долги, которые мне не понятны. Объяснений по ним мне не давали и с ужасом я ждала следующих звонков о долге.