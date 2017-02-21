Как сообщает депутат МО «Кырлыкское сельское поселение» Айдар Кудирмеков, Эжер Татин успешно прошел собеседование в Москве и назначен директором Горно-алтайского филиала ДОСААФ. Во вторник, 21 февраля, должна состояться процедура представления Эжера Татина его подчиненным директором хакасского филиала ДОСААФ.
«Я лично пожелал Эжеру Георгиевичу успехов в работе, победы над конкурентами и успешного решения задач ДОСААФ, в том числе в Усть-Канском районе. Дело в том, что покойный Александр Мендешев, возглавлявший усть-канское отделение организации, без квитанций, наличными принял оплату за обучение в ДОСААФ у нескольких женщин, жительниц района. При этом у районного отделения отсутствовала лицензия на образовательную деятельность, что повлекло многочисленные «завалы» экзаменов курсантов и их пересдачу в ДОСААФ Бийска», - рассказал сельский депутат.