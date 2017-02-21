Открытое письмо Главе Республики Алтай

2011-03-17 06:57:34

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На территории Республики Алтай гарантируется

осуществление всех прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, расы, пола,

языка, социального положения...

Конституция (Основной Закон) Республики Алтай. Статья 22

Александр Васильевич (далее по тексту А.В.), вот и стало у Вас еще на одну проблему больше. По решению Президента России Д.А. Медведева, Вы, лично, как глава республики, теперь ответственны за состояние межнациональных отношений во вверенном Вам регионе! Конечно, главе многонационального государства национальным вопросом нужно было заниматься постоянно, а не после московских событий, связанных с убийством русского парня лицами «кавказской национальности». Но, как говорится, «лучше поздно, чем никогда». А.В., а как, на Ваш взгляд, обстоят дела с межнациональными отношениями у нас в Республике Алтай? О чем вы будете докладывать Президенту, если он однажды все же заедет в Горно-Алтайск (проездом) и начнет задавать вопросы? Как земляк земляку хочу помочь Вам, задав предполагаемые вопросы, чтобы Вы успели приготовить вразумительные ответы.