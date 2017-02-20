В воскресенье горожане отпразднуют Масленицу

Администрация города Горно-Алтайска приглашает жителей и гостей города на народный праздник «Масленица», который пройдет 26 февраля в 11:00 часов на площади им. В.И. Ленина. Праздник начнется с театрализованной программы «Масленицу встречаем, зиму провожаем». Жители города смогут поучаствовать в традиционных забавах, поводить хороводы, поесть блины, спеть задорные частушки, а самые ловкие и умелые смогут получить призы. Кульминационным моментом праздничного гуляния станет сжигание чучела Масленицы, передает сайт мэрии.

С 11:30 начнут работу интерактивные площадки: показ кукольного спектакля, спортивные состязания, народные традиционные игры, «масленичный столб».

В этот день будет перекрыто движение транспортных средств с 7:00 до 14:00 по ул. Эркимена Палкина (от здания торгового центра «Панорама» пр. Коммунистический, 11 до здания Дворца Правосудия ул. Эркимена Палкина, 3) и с 11:30 часов до 14:00 часов по улице Социалистическая (от здания Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай до дома ул. Социалистическая, 18)

Будут работать торговые ряды с горячими блинами и другими масленичными угощениями.