Городские алтайцы собирают Курултай

12 марта, в воскресенье, в 10:00 в городском ДК проводится восьмой Курултай алтайского народа г.Горно-Алтайска. Как стало известно нашей редакции, в повестке дня традиционные вопросы: отчет и выборы исполнительного комитета Курултая, выборы делегатов на республиканский Курултай.

Есть и вопросы на злобу дня: вопросы к городской администрации, о правонарушениях, о праздновании следующих Эл-Ойын, об увеличении количества страниц на алтайском языке в городской газете «Вестник Горно-Алтайска» и о самом алтайском языке, о восьмом по счету объекте РПЦ в Горно-Алтайске – православном соборе, и о падающих вертолетах в заповедной зоне РА.

Любопытная деталь, оргкомитет пригласил местное отделение ВГТРК снимать проведение Курултая с жестким условием гарантированного последующего выхода телеинформации о Курултае в телеэфир. А то по традиции сейчас телевизионщиков сильно и не надо просить приезжать и снимать мероприятие народа, они могут приехать и без приглашения, поснимают, а материалы не выходят в эфир. То есть смотрит не народ, а уполномоченные. Злые языки утверждают, что потом эти материалы смотрят в глухих кабинетах и увеличивается досье на некоторых рьяных активистов, а в кабинетах власти, где тоже смотрят, делаются выводы о «своих» и «чужих» с вытекающими последствиями.