Молодой горожанин устроил крупное ДТП в районе Автовокзала (ФОТО)

16 февраля на территории Республики Алтай зарегистрировано 13 ДТП, из них 12 с материальным ущербом и одно происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Согласно данным сайта МВД по РА, в Горно-Алтайске около 20:45 часов, в районе дома № 54 по пр. Коммунистическому, 20-летний местный житель, управляя автомобилем Ford Focus, не справился с управлением и выехал на тротуар, где допустил наезд на 21-летнего пешехода – студента образовательного учреждения, после чего вернулся на проезжую часть дороги, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Platz, под управлением 27-летнего горожанина, движущегося во встречном направлении.

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В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован в республиканскую больницу. Разовая медицинская помощь была оказана пассажирке автомобиля Ford Focus – 17-летней горожанке. Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

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