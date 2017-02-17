Педагог школы-интерната не уследил за трудным подростком

Работник КОУ РА «Школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова» привлечен к дисциплинарной ответственности. Как говорится на сайте прокуратуры РА, педагог наказан за самовольный уход из учреждения трудного подростка, который состоял на учете в органах профилактики, судом ему было запрещено самовольно покидать территорию школы.

Следует отметить, что несоблюдение ранее судимым подростком установленного судом ограничения о недопустимости самовольного оставления им территории школы-интерната № 1 послужило поводом для рассмотрения в отношении него в настоящее время вопроса об отмене условного осуждения и исполнении уголовного наказания в виде реального лишения свободы.