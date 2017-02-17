В Горно-Алтайске откроют мини-завод по производству варенья и джемов

Производство по переработке плодов и ягод на базе предприятия «Горно-Алтайское» планируют создать в Республике Алтай В регионе на данный момент отсутствует производство по переработке плодов и ягод, а реализация данного проекта позволит повысить самообеспеченность Республики Алтай соответствующей продукцией, отмечает сайт правительства РА. Планируется строительство мини-завода производственной мощностью 500 кг плодово-ягодного сырья в смену. Среднегодовой объем производства составит более 181 тыс. литров консервной продукции в год.

К 2019 году планируется добиться следующих показателей среднегодового объема производства: облепихи, протертой с сахаром, в стеклянной банке емкостью 0,25 л –14 700 шт., 0,5 л – 7 800 шт., 1 л – 3700 шт. Яблочного пюре с сахаром в стеклянной банке 0,25 л – 44 тыс. шт. Пюре яблочно-облепихового с сахаром 0,25 л – 32 тыс. шт. Грушевого пюре с сахаром 0,25 л – 33 тыс. шт., варенья из жимолости 0,25 л – 8 500 шт., жимолости, протертой с сахаром 0,25 л – 8 тыс. шт., смородины, протертой с сахаром 0,5 л – 6 300 шт., джем из красной смородины 0,25 л – 9 тыс. шт. Кроме того, планируется консервировать варенье из яблок, сливу, протертую с сахаром, компот из яблок, сок яблочный осветленный и яблочный сок с мякотью. В дальнейшем рассматриваются возможности переработки березового сока, черемши, других дикоросов.

Как считают организаторы проекта, показатели экономической эффективности проекта достаточно высоки. Выручка от реализации продукции к 2019 году составит 93 945 тыс. рублей в год, чистый дисконтированный доход – 10 034 тыс. рублей в год. Срок окупаемости – пять лет.

Согласно проекту, производство позволит создать семь рабочих мест со средней заработной платой 17,7 тысяч рублей. Сумма платежей в бюджетную систему за пятилетний период реализации бизнес-плана – порядка 4,9 млн рублей. Достигнуть окупаемости проекта планируют к 2021 году.

Стоимость реализации проекта – 22 млн рублей, из них собственные средства заявителя – 4,4 млн рублей, заемные средства – 17,6 млн рублей.

По словам Ирины Обуховой, предприятие сегодня обладает мощной сырьевой базой, к 2017 году планируется возродить 73 га мало-яломанских садов. «Также мы думаем привлечь ФГУП «Горно-Алтайское» к возрождению прителецких садов, так как у них накоплена огромная научно-практическая база, есть отдел горного садоводства, где работают специалисты-селекционеры, которые создают сорта, адаптированные ко всем климатическим зонам Республики Алтай. Планируется закладка садов интенсивного типа – это прививка в крону, когда нет необходимости ждать 4-5 лет до первого урожая, а нужно максимум 2-3 года до активного плодоношения. Для начального производства объемов достаточно», - рассказала замминистра.

Она также проинформировала, что готовясь к проекту, предприятие отремонтировало собственные холодильные установки, в настоящее время есть замороженная продукция для начала работы.

Сбыт в первую очередь ориентирован на объекты социальной сферы – детские сады, школы, вопрос решается с ООО «Школьник», которое занимается организацией питания в средних общеобразовательных учреждениях. Таким образом, «есть хорошие перспективы для сбыта продукции».

В настоящее время имеется площадка под цех, где рядом находится газораспределительная станция, есть электроэнергия, водопроводная скважина – производственные мощности, – чтобы быстро обеспечить запуск мини-завода. К 2019 году ассортимент собираются расширить и ввести производство овощных консервов.