Эжер Татин проходит собеседование на должность директора ДОСААФ

Эжер Татин, бывший вице-мэр Горно-Алтайска отправился в Москву для прохождения собеседования с федеральным руководством ДОСААФ. Скорее всего Э.Татина назначат директором горно-алтайского филиала ДОСААФ, сообщает наш источник.

От себя добавим, что в Горно-Алтайске это предприятие имеет очень лакомый кусок земли в самом центре города, на берегу реки Майма, вокруг этого имущества уже несколько не прекрещается довольно неприятная история. Вполне возможно, что после банкротства ДОСААФ, на этом клочке вырастут жилые мнгоэтажки с очень дорогими квартирами.