Один из комментариев на нашем сайте признан экстремистским

Горно-алтайским следователем возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 Уголовного кодекса РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Согласно данным сайта прокуратуры РА, поводом к возбуждению уголовного дела послужил "комментарий к статье о Крещенском купании, который содержал ярко выраженный заведомо экстремистский характер".

Автор текста призывал пользователей сайта к применению насилия в отношении представителей православной религии, служителей Русской Православной Церкви в связи с их религиозными убеждениями, публичным действиям, направленным на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к православной религии.

В данный момент комментарий, содержавший грбую нецензурную брань и призывы к экстремизму, удален с нашего сайта.