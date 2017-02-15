Круговорот жулья в природе

Автобаза "Медавтотранс" постоянно гремит на всю Республику Алтай в громких скандалах, с чем это связано, трудно объяснить. Может быть, причиной стало то, что руководителями этого предприятия становятся люди, на которых клейма негде ставить? Если одному из прошлых руководителей "Медавтотранса" Никите Санину удалось уйти с этого предприятия на повышение - он стал главой Улаганского района, несмотря на обвинения его в разбазаривания имущества предприятия и пристальное внимание прокуратуры к его деятельности в "Медавтотрансе", то его преемнику Канату Имансакипову не повезло. В сентябре прошлого года Горно-Алтайский городской суд вынес свой приговор господину Иманакипову и осудил по статье части третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, за присвоение или растрату, совершенные лицом с использованием служебного положения.

Как гласят материалы дела, Имансакипов совершил два присвоения, то есть два хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, одно из которых - в крупном размере, и одну растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Приказом министра здравоохранения Республики Алтай №04-к от 22.01.2014 года Имансакипов Канат Чагуанович с 24.01.2014 года принят на должность директора Автономного учреждения Республики Алтай "Автобаза "Медавтотранс", в связи с чем стал руководителем учреждения - должностным лицом учреждения, в соответствии с занимаемой должностью ему были вверены имущество и финансовые средства учреждения, и в период с 09.06.2014 года по 12.02.2015 года, занимая указанную должность и используя служебные полномочия, из корыстных побуждений, совершил три хищения вверенного ему и принадлежащего учреждению имущества, с использованием своего служебного положения, одно из которых - в крупном размере.

В период с 09.06.2014 по 23.12.2014 Имансакипов К.Ч., находясь в помещении учреждения, имея преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, достоверно зная, что в учреждение поступят денежные средства для производства ремонтных работ зданий учреждения по ликвидации последствий стихийных бедствий, и для получения данных денежных средств необходимо предоставить в учреждение документы, подтверждающие факт выполнения работ и понесенных затрат, для чего подготовил фиктивные документы, подтверждающие осуществление ремонтных работ зданий учреждения. После чего, 23.12.2014 в период с 08 до 17 часов, Имансакипов К.Ч., находясь в помещении "Медавтотранса" продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, путем присвоения, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что в силу занимаемой должности он уполномочен распоряжаться финансовыми средствами возглавляемого им учреждения, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения учреждению имущественного ущерба, и желая незаконно обогатиться, дал незаконное указание подчиненному сотруднику - кассиру о выдаче денежных средств в размере 573 923 рубля, за фактически не выполненные ремонтные работы зданий учреждения на указанную сумму. После этого, 23.12.2014 в период с 08 до 17 часов кассир предприятия, не осведомленная о преступных намерениях Имансакипова, во исполнение указания последнего, составила расходно-кассовые ордера № 1430 от 23.12.2014 на сумму 529 170 рублей, № 1431 от 23.12.2014 на сумму 44 753 рубля, на основании которых из кассы учреждения выдала денежные средства в размере 573 923 рубля. Тем самым Имансакипов К.Ч. с использованием своего служебного положения похитил, присвоив вверенные ему денежные средства в крупном размере 573 923 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил имущественный ущерб АУ РА "Автобаза "Медавтотранс" в указанной сумме.

Также, в период времени с 25.06.2014 по 12.09.2014 в г. Горно-Алтайске Республики Алтай, находясь в помещении "Медавтотранса", Имансакипов К.Ч., имея умысел на хищение путем растраты вверенного ему и принадлежащего учреждению имущества - дизельного топлива, используя свое служебное положение, неоднократно давал незаконные указания подчиненному сотруднику о выдаче ему талонов на получение дизельного топлива в количестве 1400 литров, принадлежащего учреждению. После этого, подчиненный сотрудник, не осведомленный о преступных намерениях Имансакипова К.Ч. во исполнение указания последнего в период с 25.06.2014 по 12.09.2014, выписал 9 талонов на получение дизельного топлива. В период с 25.06.2014 по 12.09.2014, Имансакипов К.Ч. продолжая реализовывать свой преступный умысел, после получения вышеуказанных талонов на 1400 литров дизельного топлива, передал их своим знакомым и родственникам для получения ими дизельного топлива, принадлежащего учреждению. После этого, в период 25.06.2014 по 12.09.2014 дизельное топливо объемом 1400 литров на общую сумму 44 800 рублей были получены знакомыми и родственниками Имансакипова К.Ч. Тем самым Имансакипов К.Ч. в период с 25.06.2014 по 12.09.2014 Имансакипов К.Ч. с использованием своего служебного положения похитил, растратив вверенное ему имущество - дизельное топливо объемом 1400 литров на общую сумму 44 800 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил имущественный ущерб АУ РА "Автобаза "Медавтотранс" в указанной сумме.

Кроме того, в период времени с 11.02.2015 по 12.02.2015 в г.Горно-Алтайске Республики Алтай, Имансакипов К.Ч., имея преступный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, дал незаконное указание подчиненному сотруднику - кассиру о выдаче из кассы учреждения денежных средств в размере 250 000 рублей, якобы за поставку дизельного топлива на указанную сумму. После этого кассир, не осведомленная о преступных намерениях Имансакипова К.Ч. во исполнение указания последнего, составила расходно-кассовые ордера на основании которых из кассы учреждения выдала 250 000 рублей. Тем самым Имансакипов К.Ч. похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства в размере 250 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В конце февраля 2015 года, Имансакипов К.Ч., с целью скрыть факт присвоения им вышеуказанных денежных средств, предоставил в бухгалтерию учреждения фиктивные документы, согласно которым учреждению якобы было продано дизельное топливо в количестве 5735,29 литра на общую сумму 195 000 рублей, а также товарно-транспортную накладную № 54 от 24.02.2015, в соответствии с которой якобы учреждению было отгружено дизельное топливо в указанном количестве. Таким образом, в период с 11.02.2015 по 12.02.2015 Имансакипов К.Ч. с использованием своего служебного положения похитил, присвоив вверенные ему денежные средства в размере 250 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил имущественный ущерб АУ РА "Автобаза "Медавтотранс" в указанной сумме.

Подсудимый Имансакипов К.Ч. в судебном заседании пояснил, что обвинение ему понятно, согласен с предъявленным ему обвинением, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Вина Имансакипова К.Ч., кроме полного признания им самим, объективно и полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Гражданский иск на возмещение ущерба от действий Имансакипова не был заявлен.

По результатам рассмотрения дела Канат Имансакипов был признан виновным по всем предъявленным ему обвинениям и ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

В апреле 2016 года на должность директора автобазы "Медавтотранс" заступил Кергилов Альберт Петрович. Ранее он работал в должности заместителя главы Турочакского района Елены Унучаковой, а в "Медавтотранс" назначен по протекции Родиона Букачакова, ныне депутата Государственной Думы. Принявшись наводить свои порядки, господин Кергилов начал подбирать свою команду управленцев на предприятии. Так, в декабре 2016 года на должность экономиста этого учреждения была принята Ирина Самсонова. Чем же известен общественности этот персонаж, активно включившийся в деятельность Альберта Кергилова?

В декабре 2015 года Горно-Алтайским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении Ирины Самсоновой все по той же части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации - присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием служебного положения. Суд установил, что Самсонова, состоявшая в должности главного бухгалтера Бюджетного учреждения Республики Алтай "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов №3" на основании трудового договора являющаяся материально-ответственным лицом, осуществляющим контроль за ведением бухгалтерского учета и выполняющим ведение финансово-хозяйственной деятельности в указанном учреждении, в силу своего должностного положения имела право осуществлять финансовые операции с бюджетными средствами, получаемыми учреждением.

Самсонова И.В., на основе имеющихся у нее правовых и фактических возможностей, используя свое служебное положение, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и желая незаконно обогатиться путем присвоения бюджетных средств, из корыстных побуждений дала незаконное указание находящейся в ее непосредственном подчинении бухгалтеру - кассиру БУ РА "Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов №3" о выдаче ей из кассы излишней заработной платы в сумме 3000 рублей, после чего, действуя с теми же умыслом, целью и побуждениями, дала незаконное указание находящейся в ее непосредственном подчинении бухгалтеру о том, чтобы та включила ее в ведомость на выплату излишней заработной платы в сумме 3 000 рублей.

После этого бухгалтер, исполняя указание Самсоновой И.В., изготовила платежную ведомость, внеся в нее ложные сведения о причитающейся Самсоновой И.В. Кассир, исполняя указание Самсоновой И.В. на основании вышеуказанной платежной ведомости, изготовила расходный кассовый ордер, внеся в него ложные сведения о причитающейся Самсоновой И.В. заработной плате в сумме 3000 рублей, после чего выдала Самсоновой И.В. из кассы учреждения 3000 рублей нарочно, которые в последующем Самсоновой И.В. не возвращались и не удерживались из ее заработной платы.

Подобное повторилось шесть раз, тем самым Самсонова И.В. присвоила денежные средства, распорядившись ими в личных целях, чем причинила учреждению материальный ущерб на общую сумму 43 000 рублей.

В ходе судебного заседания Самсонова И.В. вину в инкриминируемых ей преступлениях признала частично, показала, что факт получения излишней заработной платы ею не оспаривается, но цели хищения данных денежных средств у нее не было, из-за арифметической ошибки бухгалтера излишне полученная заработная плата не была с нее удержана. Проверить начисление собственной заработной платы у нее не было времени.

Суд, оценивая показания подсудимой Самсоновой И.В., отрицавшей совершение присвоений денежных средств, находит их недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности и несоответствующими фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом, и опровергающимися совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из показаний Самсоновой И.В. следует, что в основном у всех работников открыты расчетные счета в отделении Сбербанка, заработная плата зачисляется на банковские карты. Ключ с правом электронной подписи руководителя для безналичных операций находится в компьютере бухгалтера-кассира, по указанию руководителя учреждения формировалась заявка на кассовый расход, после того как заявку одобряли, денежные средства платежным поручением перечислялись в Сбербанк. В Сбербанк по специальной программе направлялся общий реестр со списком работников на ту же сумму выплат, которую одобрило Казначейство. В реестрах помимо Ф.И.О. работников указываются их номера расчетных счетов и суммы перечисляемых авансов, зарплат. Указанные реестры с суммами выплат составлялись бухгалтером по заработной плате . Составленные реестры бухгалтер по заработной плате в электронном варианте направлял бухгалтеру-кассиру для дальнейшей их отправки в Сбербанк, далее один экземпляр на бумажном носителе распечатывался бухгалтером по заработной плате и прилагался к бухгалтерской отчетности.

Умысел на хищение бюджетных денежных средств путем их присвоения у Самсоновой возник, поскольку ей нечем было оплатить кредиты в "Сбербанк" в связи с тяжелым материальным положением. Согласно расчетно-платежной ведомости ей было начислено 27 975 рублей, из них удержанный НДФЛ составил 3235 рублей, начислено к выдаче и получено 24 740 рублей. Данную сумму она получила в полном объеме. Она как главный бухгалтер дала указание подчиненной бухгалтеру-кассиру выдать ей наличными из кассы 3 000 рублей. Для этого она дала указания бухгалтеру и бухгалтеру-кассиру, которые они исполнили, поскольку находились у нее в подчинении. Бухгалтер включила ее в платежную ведомость на выплату заработной платы вместе с другими работниками, данную ведомость передала бухгалтеру-кассиру, чтобы та произвела выплату. Кассир на основании платежной ведомости изготовила расходный кассовый ордер и по нему выдала ей денежные средства в сумме 3 000 рублей. Точно таким же образом Самсонова поступила и в следующих случаях хищений.

Суд нашел правдивыми и взял в основу приговора вышеизложенные показания Самсоновой И.В. в явке с повинной, последующих допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, поскольку они последовательные, логичные, соответствуют друг другу, а также подтверждаются в деталях показаниями свидетелей, другими исследованными судом доказательствами. Доводы подсудимой о том, что при допросах на стадии предварительного следствия она дала несоответствующие действительности показания, суд находит несостоятельными и неубедительными. При производстве предварительного следствия Самсонова И.В. неоднократно допрашивалась в присутствии защитника, что исключает факт оказания давления на Самсонову И.В., в связи с чем оснований для призвания данных протоколов недопустимыми доказательствами у суда не имеется.

В ходе судебного заседания некоторые свидетели, бывшие подчиненные Самсоновой, изменили свои показания, настаивая на возможности арифметической ошибки при начислении заработной платы. Однако оценивая показания свидетелей, суд признает достоверными показания в ходе предварительного следствия, поскольку они непротиворечивые, соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего и подтверждаются другими доказательствами по делу. Изменение позиции свидетелей в судебном заседании суд расценил как способ защиты Самсоновой И.В. от предъявленного обвинения, учитывая, что долгое время они являлись коллегами.

Из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств установлено, что Самсонова И.В., используя свое служебное положение, путем присвоения совершила хищение бюджетных средств для удовлетворения своих личных материальных потребностей, материальный ущерб на общую сумму 43000 рублей.

Оценивая характер общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание, что Самсонова И.В. совершила тяжкое умышленное преступление корыстной направленности.

Суд признал Самсонову И.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначил ей наказание виде двух лет шести месяцев лишения свободы, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Для полного сюра, председательствовала на процессе Самсоновой судья Олеся Имансакипова, дальняя родственница упоминавшегося выше Каната Имансакипова. Преемник Имансакипова на должности начальника "Медавтотранса" Альберт Кергилов ровно через год после вынесения приговора Самсоновой принимает ее на должность экономиста этого предприятия. Круг замкнулся. Нет сомнений, что и Канат Имансакипов найдет себе место в этом круговороте жулья.

Материал к публикации подготовила Полина Белых