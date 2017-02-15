Классика кинематографического жанра, или где можно было пересмотреть лучшее кино?

Многие люди привыкли просматривать фильмы исключительно в кинотеатрах. Находясь перед большим экраном, с кока-колой и попкорном, каждый наслаждался интересными моментами кино вместе со своими друзьями или знакомыми. Это времяпрепровождение нельзя сравнить с тем мероприятием, которое попыталась провести инициативная группа "Патимейкеры".

Совсем недавно, 9 февраля, творческая молодежь Горного Алтая, занимающаяся проведением различного рода развлекательных мероприятий, провела в ночном клубе "Статус" «Киноночь». Ребята постарались перевернуть стандартное представление о кинотеатре и показать людям новый процесс подачи фильма. Что такое "Киноночь" и в чем её отличие от других мероприятий, мы спросили у самих "Патимейкеров". Вот что они сказали: "Киноночь - это новый формат просмотра фильмов, в который входит развлекательная программа, выступление танцевальных коллективов, и конечно же, веселые конкурсы с подарками от спонсоров. Каждый человек не раз задумывался над тем, как объединить общение с друзьями, просмотр фильмов на большом экране, и конечно же, уютную атмосферу. На этот раз мы решили провести «Киноночь» в ночном клубе, чтобы просмотр фильмов не был таким обыденным и однообразным, как, например, в кинотеатре, или же на персональном компьютере. Дома такая атмосфера не воссоздает эмоций, которые мы получаем от развлекательных мероприятий. Поэтому наша группа попытались сделать то, чего еще не было у нас в Горно-Алтайске".

Начало было положено в восемь часов вечера. Удобно расставленные диванчики, придвинутые к ним столы ждали своих первых посетителей. Огромный экран, подвешенный ближе к импульсным лампам, несомненно, являлся основным достоинством этого вечера. Через двадцать минут был запущен первый фильм - "Фокус", с Уиллом Смитом в главной роли. Вечерний просмотр фильмов в ночном клубе оказался нетипичным мероприятием для Горно-Алтайска. Для людей, которые приходили в клуб позже, для того, чтобы отдохнуть и расслабиться, оказалось неожиданностью то, что в этот раз они попали на насыщенную программу «Киноночи». Помимо новых знакомств можно было поучаствовать в различных конкурсах и выиграть ценные призы от спонсоров данного мероприятия. Интересно, что второй фильм выбирали присутствующие, правда, из-за возникших неполадок и из-за убывающей публики просмотр был приостановлен. Что касается второй части программы, то последующая часть мероприятия была сокращена - по причине того, что ко второй части осталось мало посетителей, ведь всё мероприятие проходило в будний день, а не в выходные. После завершения сеанса была включена музыка и продолжена последующая клубная программа.

Можно ли это назвать провалом? Безусловно, нет. Сейчас в нашем городе еще не очень распространены такого рода площадки, поэтому многие люди попросту не знали об этом мероприятии с уникальной тематикой. По всеобщему мнению, ночной клуб не создан для такого рода культурных вечеров, но куда еще можно пойти тем людям, которые хотят не просто посмотреть фильм, но и окунуться в уютную атмосферу красочных выступлений? Ведь многим не раз хотелось пересмотреть какую-нибудь известную кинокартину, но никак не предоставлялось такой возможности.

Заметить новые детали, увидеть новый смысл, пообщаться с друзьями, да и просто расслабиться - вот что нужно для "перезагрузки мозга". Весь этот процесс, по нашему мнению, должен представлять собой мероприятие для удобного просмотра качественного кино вместе с захватывающей шоу-программой для гостей!

Александр Мячин