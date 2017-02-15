Как можно поликлинике без лаборатории?

Уважаемая редакция газеты "Листок"! Убедительно просим напечатать нашу статью-обращение к Бердникову А.В.!

Уважаемый господин Бердников! Очень часто видим по телевидению, как Вы открываете новые больницы и рады. Это очень хорошо! Но видите ли Вы, что буквально под носом у Вас закрыли клиническую лабораторию в поликлинике? Наверное, нет. Мы хотим обратить Ваше внимание на этот факт. Господин Рау Ф.Ф. решил, что лаборатория здесь не нужна и отправил сотрудников лаборатории в "свободное плавание" (так выразился он), просто уволил не нужных ему людей, но это будет отдельный разговор.

Как можно поликлинике без лаборатории? Здесь человек начинает первоначальное обследование, проходит медицинский осмотр по справкам при поступлении на работу и на учебу, профосмотр, ДДО и т.д. С момента открытия поликлиники лаборатория нужна была, а сейчас господин Рау Ф.Ф. решил, что она не нужна! Что же происходит сейчас? Забор крови, мочи, кала, мокроты, мазки из смотрового кабинета, анализы на сифилис и т.д. проводят в поликлинике, в офисах, и начинается перевозка анализов в республиканскую больницу. Берут анализы одни, складывают в емкости, перевозят другие, делают третьи. Для чего это? А вы уверены, что все пройдет без ошибки? Как можно найти человека, если вдруг что-то неточно? С кого спросить? Пока возят мочу и кал, мокроту, могут образоваться бактерии (зимой замерзает, летом киснет). Анализ крови тоже нужно делать не позднее чем через два часа после забора!

Что же происходит на деле? Женщина, которая возит анализы, должна завезти документы в бухгалтерию, отдел кадров, анализы в детскую больницу, в СПИД-центр, в баклабораторию и т.д. (у нее очень много поручений). Анализы начинают делать почти в 12 часов! Это чисто вредительство! Ведь это можно делать в поликлинике.

А сколько теряется анализов! Больным приходится по два дня искать их. Врачи возмущены, но боятся сказать, ведь у нас сразу увольняют!

Раньше анализы можно было взять через час (уже готовые). Сделали забор крови из вены, кому-то это хорошо, а людям, у которых плохие вены и которым приходится очень часто сдавать анализы (от онколога, от гематолога), что делать? А если человек заплатил за анализы, ему приходится стоять в одну очередь (раньше был отдельный прием) и еще не дождешься готовых анализов. Больные, люди по профосмотру, по ДДО, платные, из военкомата - все в одну очередь. Это у нас называется - все для людей! Это называется - хождение по мукам! Непонятно, с какой целью сделал это Рау Ф.Ф., очень хочется думать, что это не вредительство! Очень хочется побеседовать с работниками лаборатории, но они молчат, боятся, что их тоже уволят! Господин Бердинков А.В., знаете ли Вы, сколько медиков уехали на Север? Скоро там будут целые поселения алтайского народа! Какую цель преследует Рау Ф.Ф. и Пелеганчук В. А.? Скажите, почему у нас это происходит? Мы собрали 500 подписей за возврат лаборатории в поликлинику и написали письмо в Москву, но пока эти документы лежат у надежных людей. Мы не хотим выносить сор из избы и надеемся, что Вы, господин Бердников А.В., разберетесь.

По поручению большого количества людей Щербинина С.Г.

P.S. Если не будет положительного результата, письмо отправят на телевидение в г. Москву. Очень не хотелось бы этого.