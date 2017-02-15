Соседи на тропе войны

Жителям многоквартирных домов знакома ситуация, когда соседи за стеной не каждый день так через день устраивают шумную гулянку или громко слушают музыку. Как можно угомонить буйных соседей? Пойти постучаться к ним в дверь и, не стесняясь в выражениях, выяснять с ними отношения? Нет. Уж лучше обратиться в полицию и написать заявление. Авось у нарушителей общественного порядка проснется совесть?

Когда первый из вышепредложенных вариантов решения проблемы не дал положительных результатов, Богдана, которая проживает в общежитии №4, расположенном по адресу улица Луговая, 122, решила действовать по букве закона. А все дело в том, что сосед Павел со своей женой Екатериной постоянно «ходят на бровях», посреди ночи «во всю ивановскую» выражаются грубой нецензурной бранью, словно соревнуются друг с другом в незаурядных способностях к великому и могучему. В нездоровых отношениях давних соседей 2 февраля сего года около 18:15 минут разбирался сотрудник полиции в звании капитана. Блюститель порядка вальяжно ходил по коридору, собирал у жильцов пятиэтажки информацию, которая хоть как-то могла бы приблизить долгожданный конец затянувшейся словесной войны.

Согласно статье 6 Закона "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" от 10 ноября 2015 года №69-РЗ таким неугомонным гражданам, как герои сей неприятной истории, грозит всего лишь предупреждение или наложение административного штрафа от пятисот до одной тысячи рублей. А как к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:

"Использование звуковоспроизводящих устройств (магнитофонов, телевизоров, радиоприемников и других), устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, в объектах торговли и общественного питания - киосках, магазинах, павильонах, лотках, ресторанах, кафе любых видов обслуживания и форм собственности и в иных объектах; игра на музыкальных инструментах, крики, свист, громкое пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, влекущими нарушение тишины и покоя граждан; непринятие мер водителем по своевременному отключению охранной сигнализации транспортного средства; производство ремонтных, строительных и разгрузочно-погрузочных работ". Перечисленные выше нарушения сотрудники правоохранительных органов чаще всего квалифицируют статьей 20.1 КоАП РФ. Поэтому полицейский внимательно выслушал и записал жалобы враждебно настроенных соседей Павла и Екатерины. Капитан полиции не оставил без внимания и автора этих строк. Вот что написал в ходе нашей беседы правоохранитель, который слезно просил не называть его драгоценную фамилию вслух: "По существу дела могу пояснить следующее. Павел и Екатерина, проживающие в комнате №Х, мне знакомы. Они часто нарушают общественный порядок, предусмотренный статьей 20.1 КоАП РФ…" Вторую часть объяснительной записки не буду оглашать по этическим соображениям. Шибко уж много ошибок допустил бесфамильный капитан в оформлении документа. Под конец нашей короткой встречи сотрудник правопорядка с потом на лице завершил свою работу и протянул в мою сторону исписанный лист бумаги. Вот тут-то я вспомнил, как проверял и исправлял допущенные ошибки в тетрадях обучающихся, когда работал учителем алтайского языка в МОУ "Гимназия №3 г. Горно-Алтайска". Отсюда вытекает вопрос. Можно ли будет «разрулить» ситуацию возбуждением дела об административном правонарушении? В нашем случае - никак нет. Потому что Павел друзьям как-то раз похвастался, что его сестра работает в Верховном суде. И не в каком-нибудь Горно-Алтайске, а в самой Москве. Тем самым Павел подчеркнул, что он привилегированный, следовательно, ему наплевать на общечеловеческие нравственные нормы. Поэтому нисколечко не удивлюсь, если в День защитников Отечества у Павла с Екатериной снова соберутся гости. Они как "порядочные" люди поднимут бокалы за настоящих мужчин. И в самый разгар застолья один из участников трапезы опять-таки вспомнит на все общежитие недобрым словом чью-то мать…

А полицейскому, которому доверили сие непростое дело, не помешало бы освежить в памяти давно забытые правила правописания. Ибо качество документа, составленного офицером полиции, в любом случае должно соответствовать величине и количеству звезд, мило улыбающихся на погонах его форменной одежды… Тем не менее, административное наказание в таком случае, как вышеописанный, можно назвать очень мягким и не очень действенным. если кто-то из читателей знает. как можно утихомирить буйных соседей (в рамках закона!), пусть поделится опытом.

Аржан Махин