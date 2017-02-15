Жителям многоквартирных домов знакома ситуация, когда соседи за стеной не каждый день так через день устраивают шумную гулянку или громко слушают музыку. Как можно угомонить буйных соседей? Пойти постучаться к ним в дверь и, не стесняясь в выражениях, выяснять с ними отношения? Нет. Уж лучше обратиться в полицию и написать заявление. Авось у нарушителей общественного порядка проснется совесть?
Когда первый из вышепредложенных вариантов решения проблемы не дал положительных результатов, Богдана, которая проживает в общежитии №4, расположенном по адресу улица Луговая, 122, решила действовать по букве закона. А все дело в том, что сосед Павел со своей женой Екатериной постоянно «ходят на бровях», посреди ночи «во всю ивановскую» выражаются грубой нецензурной бранью, словно соревнуются друг с другом в незаурядных способностях к великому и могучему. В нездоровых отношениях давних соседей 2 февраля сего года около 18:15 минут разбирался сотрудник полиции в звании капитана. Блюститель порядка вальяжно ходил по коридору, собирал у жильцов пятиэтажки информацию, которая хоть как-то могла бы приблизить долгожданный конец затянувшейся словесной войны.
Согласно статье 6 Закона "Об административных правонарушениях в Республике Алтай" от 10 ноября 2015 года №69-РЗ таким неугомонным гражданам, как герои сей неприятной истории, грозит всего лишь предупреждение или наложение административного штрафа от пятисот до одной тысячи рублей. А как к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся:
"Использование звуковоспроизводящих устройств (магнитофонов, телевизоров, радиоприемников и других), устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, в объектах торговли и общественного питания - киосках, магазинах, павильонах, лотках, ресторанах, кафе любых видов обслуживания и форм собственности и в иных объектах; игра на музыкальных инструментах, крики, свист, громкое пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, влекущими нарушение тишины и покоя граждан; непринятие мер водителем по своевременному отключению охранной сигнализации транспортного средства; производство ремонтных, строительных и разгрузочно-погрузочных работ". Перечисленные выше нарушения сотрудники правоохранительных органов чаще всего квалифицируют статьей 20.1 КоАП РФ. Поэтому полицейский внимательно выслушал и записал жалобы враждебно настроенных соседей Павла и Екатерины. Капитан полиции не оставил без внимания и автора этих строк. Вот что написал в ходе нашей беседы правоохранитель, который слезно просил не называть его драгоценную фамилию вслух: "По существу дела могу пояснить следующее. Павел и Екатерина, проживающие в комнате №Х, мне знакомы. Они часто нарушают общественный порядок, предусмотренный статьей 20.1 КоАП РФ…" Вторую часть объяснительной записки не буду оглашать по этическим соображениям. Шибко уж много ошибок допустил бесфамильный капитан в оформлении документа. Под конец нашей короткой встречи сотрудник правопорядка с потом на лице завершил свою работу и протянул в мою сторону исписанный лист бумаги. Вот тут-то я вспомнил, как проверял и исправлял допущенные ошибки в тетрадях обучающихся, когда работал учителем алтайского языка в МОУ "Гимназия №3 г. Горно-Алтайска". Отсюда вытекает вопрос. Можно ли будет «разрулить» ситуацию возбуждением дела об административном правонарушении? В нашем случае - никак нет. Потому что Павел друзьям как-то раз похвастался, что его сестра работает в Верховном суде. И не в каком-нибудь Горно-Алтайске, а в самой Москве. Тем самым Павел подчеркнул, что он привилегированный, следовательно, ему наплевать на общечеловеческие нравственные нормы. Поэтому нисколечко не удивлюсь, если в День защитников Отечества у Павла с Екатериной снова соберутся гости. Они как "порядочные" люди поднимут бокалы за настоящих мужчин. И в самый разгар застолья один из участников трапезы опять-таки вспомнит на все общежитие недобрым словом чью-то мать…
А полицейскому, которому доверили сие непростое дело, не помешало бы освежить в памяти давно забытые правила правописания. Ибо качество документа, составленного офицером полиции, в любом случае должно соответствовать величине и количеству звезд, мило улыбающихся на погонах его форменной одежды… Тем не менее, административное наказание в таком случае, как вышеописанный, можно назвать очень мягким и не очень действенным. если кто-то из читателей знает. как можно утихомирить буйных соседей (в рамках закона!), пусть поделится опытом.
Аржан Махин