"Нормальное ли дело - на жилую улицу снег складировать?"

В редакцию "Листка" обратился житель улицы Шишкова, он был возмущен тем, что дорожники долгое время скидывали снег в районе автобусной остановки. Многоснежная зима привела к тому, что жители опасаются весны.

- Это все таять начнет - до дворов все будет затоплено, - уверен Владимир. - Председатель уличного комитета звонила в администрацию, но сейчас горкомхоз к этому отношения не имеет, а кто контролирует? Когда Облогин был, было все нормально...

Старшая по улице Анна Егоровна высказалась более эмоционально:

- У нас тут беспредел, никому мы не нужны. Была у нас Нина Думнова депутатом - и вода была проведена, и отсыпку дороги делали, столбы поставили, свет провели. Школа №2 у нас стояла, порядок был. Как у Думновой полномочия закончились - на нас крест поставили. Сделали капитальный ремонт школы - и школу разобрали... Видите контейнеры? Уже какое-то время назад где-то делали асфальт, остатки сюда навезли отовсюду; газ стали проводить - сюда камни, всякий мусор навезли...

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Пожилая женщина тоже считает, что вместе с Виктором Облогиным с улиц города - конкретно с их улицы, например - исчез порядок и привычный ход жизни: "Нас, представителей уличных комитетов приглашали в администрацию и он всегда с нами общался... А то скажет - вы придите в такое-то время, и придешь - вопросы решишь. Теперь его закрыли... Снег навозили к нам, вот, в районе деревьев, таять начнет - я на горочке, не утону, а вот эти дома у меня утонут. Да и ходить будет тяжело, грязища начнется - дай бог".

Владимир продолжает:

- Была прокопана канава, но сейчас вода уже по дороге побежит, и все в ограду соседу. Несколько лет назад выборы были, вроде депутатов. Возле магазина собирались, мы просили трубу прокинуть через дорогу, сделать канаву, потому что на Барнаульской канава прокопана, и часть нашей воды уходила бы туда. Обещали - да все так и осталось.

Жителям улицы Шишкова хотелось бы ощущать больше внимания от власти, от депутатов, чтоб их чаяния были услышаны: "Я по поводу снега звонила в горкомхоз, Татьяне Александровне, вроде как прекратили возить сюда. А дня три-четыре назад опять пару машин снега сюда привезли. Больше не было. То есть, валить не стали, но и что навалили - не увезли. Нормальное ли дело - на жилую улицу снег складировать? А мусор этот строительно-дорожный никто и не убирает, никому не надо..."



Соб. Инф.