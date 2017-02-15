Очередная жертва «Вконтакте». На жителя Горно-Алтайска завели уголовное дело за Интернет-экстремизм

Прокуратурой Республики Алтай проверена законность возбуждения СО УФСБ России по Республике Алтай в отношении жителя г. Горно-Алтайска республики уголовного дела по ч.2 ст.280 УК РФ - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты работы УФСБ России по Республике Алтай, согласно которым житель г. Горно-Алтайска, являясь приверженцем националистической идеологии, умышленно, с целью призывов к возбуждению ненависти и вражды к лицам соответствующей национальности, разместил на своей общедоступной странице социальной сети «ВКонтакте» экстремистские материалы, пишет сайт прокуратуры РА.

Принятое СО УФСБ России по Республике Алтай решение о возбуждении уголовного дела прокуратурой республики признано законным, ходе и результаты расследования взяты на контроль.

Статистика возбуждения в России уголовных дел за так называемый «интернет-экстремизм» неумолимо свидетельствует — подавляющее большинство дел возбуждается после публикаций в российской социальной сети «Вконтакте». После того, как создатель этой популярной сети Павел Дуров был «выдавлен» из «Вконтакте» и уехал из России, «Вконтакте» стало чрезвычайно активно сотрудничать с российскими «органами». Любителям неосторожных высказываний в Сети следует иметь это в виду и присмотреться, скажем, к американской Facebook.

Что касается собственно «интернет-экстремизма». То, что за резкие высказывания в Сети граждан России в последние годы привлекают к полноценной уголовной ответственности — на мой взгляд, весьма сомнительная практика. К примеру, в США признание подобных действий преступными просто невозможно из-за поправки к Конституции о свободе слова.