Наказана за усердие

Здравствуйте редакция газеты «Листок». Прошу Вас напечатать мое письмо. Не могу смотреть на то, как несправедливо отнеслись к человеку, ответственно относящемуся к своей работе, и статьей «Вот такие дела непростые творятся в поликлинике нашей…» (газета «Листок» от 08.02.2017 г.) опозорили ее на всю республику.

Начнем с того, что БУЗ РА «Республиканская больница» является собственностью государства, и нахождение на территории данного учреждения вне рабочего времени запрещено. Исключения регламентируются письменным (оформленным и зарегистрированным по всем правилам) приказом руководителя, в данном случае заведующей, с непосредственным размещением копии документа в доступном для сотрудников месте (например, информационная доска для сотрудников), а также письменным ознакомлением заинтересованных лиц (охранник, старшая медсестра и т. д.)

В итоге оказалась виновата Жанна Николаевна, которая выполняла свою работу, а не заведующая поликлиники, которая не выполнила своих прямых обязанностей. Кроме того, она позволила вынести конфликт, за пределы учреждения, что как руководителя характеризует ее не с лучшей стороны.

Что касается активных и энергичных людей преклонного возраста, для вас существует организация, называется «Дом Ветеранов». Там вы можете реализовать себя как творческие личности, подчерпнуть что-то новое или забытое старое и получить возможность выступать на настоящей сцене. Также «Дом Ветеранов» проводит курсы бесплатного обучения работы на компьютере, в том числе «владение интернетом» на пользовательском уровне.

Прошу заметить, что в настоящее время во всех учреждениях (касается практически всех должностей), сотрудники обязаны владеть компьютером. И в этом случае Жанна Николаевна «разжевывать» вам ничего не обязана. Более того, в нашем городе, в одной из бюджетных организаций сотрудники, не владеющие компьютером, подлежали увольнению как за несоответствие современным требованиям. Повышением квалификации сотрудников должен заниматься отдел кадров, а также заведующая поликлиники, что, судя по статье, не делается.

Вы правы, что в случае отпуска замену должны искать не сами медсестры, но и не старшая медсестра, а отдел кадров. Если вы не хотите лишний раз напрягаться в поисках себе замены, ждите, пока это сделает отдел кадров, но, учитывая их загруженность, в отпуск вы пойдете не скоро.

Интересен тот факт, что Жанну Николаевну на работу принимала Нина Александровна (как я поняла), работающая в то время старшей медсестрой. А вот по Законодательству Российской Федерации на работу может принять руководитель организации совместно с отделом кадров. И причем здесь Нина Александровна?

Про бумагу для распечатки и медицинские мелочи мне даже смешно читать. Печально, что у нас до сих пор есть такие необразованные люди, которые не знают, что за все приобретенное, даже бумагу для распечатки, за счет средств организации, нужно отчитываться. И это не требование Жанны Николаевны, а требование бухгалтерии, где в конечном итоге оказываются отчеты. Жанна Николаевна является лишь звеном в этой цепи, несущим административную и материальную ответственность. Например, медсестра решила не представлять отчет за израсходованные материальные средства, посчитав это глупостью. Далее складывается такая ситуация, у Жанны Николаевны не сходится подотчет, а так как она, скорее всего, является материально ответственным лицом, стоимость материальных средств высчитывают из ее заработной платы. А если бухгалтерия этого не сделает, значит и у них впоследствии будут проблемы. И вот, казалось бы, мелочь, а сколько из-за нее неприятностей.

Странно, что вы не знаете тот факт, что уже несколько лет государство сокращает статьи расходов в бюджетных учреждениях, переводя их на самообеспечение. И то, что в такие нелегкие времена у вас есть все, что нужно для работы, хоть и в малом количестве, является заслугой Жанны Николаевны. За это ей нужно сказать большое спасибо! Да и потом, не в каждой бюджетной организации предоставляют канцелярию и прочие необходимые для работы вещи. К примеру: работники педагогической сферы вынуждены все приобретать со своей зарплаты.

Почему статья о Жанне Николаевне не оставила меня равнодушной? Потому что я лично общалась с этой девушкой. Являясь пациентом поликлиники, у меня возникли вопросы, не зная к кому обратиться (в регистратуру обращаться бесполезно), я постучалась в первый попавшийся кабинет и попала к Жанне Николаевне. Которая, несмотря на свою загруженность, с радостью уделила мне время и подробно все объяснила. За время нашего разговора не было ни единого грубого или даже неуважительного слова. Ну а если сотрудники жалуются на грубое отношение значит, виноваты сами. Мало того, что не хотите работать, или находитесь незаконно на территории бюджетного учреждения, так вы еще и пререкаетесь с человеком, выполняющим свои прямые обязанности.

Не раз находясь у процедурного кабинета, мне приходилось видеть Жанну Николаевну за работой. Она не раз пробегала мимо с озадаченным выражением лица и бумагами в руках. Тогда как другие медсестры позволяли себе идти вразвалочку, вставать в уголочек и обсуждать какие-то свои личные вопросы. Когда Жанна Николаевна ругает при посторонних вам стыдно, а больным радостно. Радостно от того, что в поликлинике есть человек, который наказывает за халатное отношение, как к работе, так и к пациентам. Говорите «доброе слово и кошке приятно…», так-то оно так, да только «сколько кошке добрых слов не говори, «гадить» где попало, она все равно не перестанет».

Что касается блата, вы никогда не задумывались о том, что, возможно, жизнь этих пациентов зависит от четких и быстрых действий лечащего врача, а с работой нашей регистратуры — это невозможно. К тому же если, действительно, считать блатом проведение пациента каким-либо сотрудником к врачу. Тогда к этому же можно отнести всех врачей, которые вынужденно принимают пациентов без талонов. И вся эта ситуация звучит очень глупо. И вообще, что мы мелочимся, у нас все начальники в республике находятся на своих должностях по блату. Более того, даже на копеечную зарплату учителя у нас тоже принимают по блату. И блат — это не проблема Жанны Николаевны, в котором скорее всего ее обвинили сотрудники, это проблема нашей республики.

Как хорошо отзывается заведующая поликлиникой о работе регистратуры. Прямо «рай» какой-то. Непонятно почему я, как пациент поликлиники, все время в «ад» с «чертями» попадаю. Иногда кажется, что их где-то специально обучают. Мне постоянно грубят, хамят, оскорбляют. Унижали, заставляя говорить перед всей очередью, к какому врачу я иду, с каким диагнозом, на что жалуюсь – и все это для того, чтобы получить свою карточку. А теперь ее и вовсе не дают, при этом, не объясняя причины. И вообще они вынудили меня приобрести карточку за свой счет. Мало того, что они ее мне теперь не дают, так они и еще ее в «портянку» превратили. А внутри, глядя мне в глаза, написали, что я являюсь пенсионеркой. Хотя до пенсии мне нужно прожить более 30 лет.

В заключении письма мне хочется обратиться к Жанне Николаевне. К сожалению, в нашем мире очень много ленивых, глупых, необразованных людей – не идущих в ногу со временем. Самое обидное то, что начальство таких поощряет. Мне приходилось бывать в подобных ситуациях, и я вас прекрасно понимаю. Поэтому желаю вам крепких нервов, богатырского здоровья и поменьше таких людей в вашей жизни.

С уважением, пациент поликлиники