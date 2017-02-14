В Национальном театре проведут дни Усть-Коксинского района

18 февраля в Национальном театре Республики Алтай в рамках проведения дней Усть-Коксинского района состоится праздничное мероприятие «Заходите к нам на огонек!».

Согласно данным сайта правительства РА, в 12.00 начнет работу выставка-инсталляция достижений Усть-Коксинского района, выставка изделий мастеров художественных промыслов и ремесел, а также выставка-продажа продукции, произведенной в районе.

В 14.00 начнется концерт мастеров искусств Усть-Коксинского района, в котором примут участие Народный фольклорный ансамбль «Сиберия» под руководством Заслуженного артиста РА Евгения Мамаева, Народная фольклорная группа «Галонька» под руководством Заслуженной артистки РА Людмилы Бубновой, Народный ансамбль казачьей песни «Бикатунская линия»; Образцовый хореографический ансамбль «Хрусталек», артисты Алексей Чичаков, Айдар Бутушев, Ольга Ковтун и другие.

Вход на праздничное мероприятие свободный.