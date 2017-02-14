В столице региона пожилой водитель сбил школьницу, нарушавшую ПДД

13 февраля на территории Республики Алтай зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, из них пять с материальным ущербом и одно происшествие, в результате которого один человек получил травмы различной степени тяжести.

В Горно-Алтайске около 12:10 часов, в районе дома № 115 по ул. Барнаульской, 65-летний житель села Кызыл-Озек, управляя автомобилем Renault Logan, допустил наезд на 8-летнюю горожанку, которая перебегала проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, перед близко движущимся автомобилем.

В результате ДТП, девочка с полученными травмами была госпитализирована в детскую Республиканскую больницу. По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Сотрудниками Госавтоинспекции за прошедшие сутки выявлено 202 нарушения ПДД. Задержано 8 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами. Нарушили правила применения ремней безопасности 22 водителя и пассажира, 5 водителей нарушили правила перевозки детей. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 34 пешехода.