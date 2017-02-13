Мария Демина и Владимир Петров пригласили горожан на митинг

Приглашаем всех на митинг протеста, который состоится 18 февраля 2017 года в Горно-Алтайске в 12.00 часов в памятника Г.И. Чорос Гуркина.

ЦЕЛЬ МИТИНГА – привлечь внимание общественности и Президента России к незаконно возбуждаемым уголовным делам на примере «дела «ОБЛОГИНА», на неоправданную жесткость в отношении граждан («дело ДЕМЧУКА»), на системное нарушение судами закона и прав граждан на установление минимальной заработной платы БЕЗ УЧЕТА РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА.

Хватит молча наблюдать за беспределом и беззаконием! Настала пора спросить действующую власть за злоупотребления!

Когда мы едины – мы непобедимы!

С уважением, организаторы митинга (руководители инициативной группы в защиту В.Облогина) Мария Демина и Владимир Петров.

Напомним, мэрия одобрила проведение мероприятия, предполагаемое количество участников - 600 человек.