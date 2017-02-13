Митинг памяти Бориса немцова пройдет в Горно-Алтайске

26 февраля в Горно-Алтайске на площади им. В.И.Ленина состоится митинг памяти Бориса Немцова. Администрация города уже одобрила проведение мероприятия. Организатор митинга - учредитель газеты "Листок" Сергей Михайлов. Предполагаемое количество участников - 50 человек.

Мероприятие начнется в 14:00 и продлится один час.

Целью митинга является привлечение внимания общественности к "беспрецендентному по своей наглости и цинизму убийству Бориса Немцова и продемонстрировать возмущение этим актом политической расправы".